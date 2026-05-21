FOTOGALERIJA "5 do 12" u Splitu: Policija zaustavila 20 vozila, nijedno nije imalo ispravan komplet prve pomoći

U Hercegovačkoj ulici u Splitu jutros je održana zajednička preventivna akcija Policijske uprave splitsko-dalmatinske i Gradskog društva Crvenog križa Split pod nazivom "5 do 12". Akcija je provedena u sklopu obilježavanja Tjedna sigurnosti u cestovnom prometu i Tjedna Crvenog križa, s ciljem podizanja svijesti o važnosti ispravne opreme i znanja prve pomoći u prometu.

Riječ je o inicijativi koja je svoju premijeru imala upravo u Splitu 2024. godine, kao izvorna ideja Gradskog društva Crvenog križa Split. Simboličnim nazivom "5 do 12" organizatori žele upozoriti na važnost pravovremene pripreme i odgovornog ponašanja svih sudionika u prometu.

Vozačima dijelili nove komplete prve pomoći

Tijekom akcije policijski službenici provodili su kontrolu prometa, dok su djelatnici i volonteri Crvenog križa vozačima provjeravali komplete prve pomoći. Onima kojima je komplet bio neispravan, istekao ili ga uopće nisu imali, dodijeljeni su novi kompleti prve pomoći. Primarni cilj akcije bio je upozoriti vozače motornih vozila na obvezu posjedovanja ispravnog kompleta prve pomoći u vozilu, ali i na važnost znanja koje u kritičnim trenucima može spasiti život.

Perica Orešković, policijski savjetnik iz Službe prometne policije Policijske uprave splitsko-dalmatinske, kazao je da su rezultati jutrošnje kontrole neugodno iznenadili policiju. "U organizaciji Crvenog križa grada Splita i Policijske uprave splitsko-dalmatinske provedena je preventivna akcija kontrole kompleta prve pomoći u vozilima. Selektivnim načinom zaustavljanja kontrolirali smo 20 osobnih automobila. Provjeravali smo posjeduju li vozači u vozilu komplet prve pomoći te, ako ga posjeduju, je li valjan i ispravan. Rok trajanja kompleta prve pomoći je pet godina", kazao je Orešković.

Posebno je istaknuo zabrinjavajući podatak. "Neugodno smo se iznenadili jer je svih 20 kontroliranih automobila imalo neispravne komplete prve pomoći ili ih uopće nisu imali. Najstariji komplet kojemu je istekao rok bio je iz 2004. godine, dakle istekao je prije 22 godine. Ako u vozilu nema kompleta prve pomoći ili je istekao, kazna iznosi 30 eura", rekao je.

Apel i vozačima motocikala i mopeda

Orešković je ovom prilikom uputio i apel vozačima motocikala i mopeda, naglasivši da velik broj građana nije upoznat s važećim propisima.

"Poslao bih apel vozačima motocikala i mopeda. Veliki broj građana ne zna da, izmjenom zakonske regulative, vozila kategorije M, N i L moraju imati komplete prve pomoći, odnosno mopedi iznad 50 cm³ i motocikli moraju imati valjan komplet prve pomoći u svom vozilu. To želim posebno naglasiti", poručio je. Dodao je da su svi vozači tijekom akcije upozoreni, a djelatnici Crvenog križa uručili su im nove komplete prve pomoći te ih pozvali na besplatnu edukaciju. "Sve vozače smo danas upozorili, djelatnici Crvenog križa uručili su im novi komplet prve pomoći i ponudili besplatnu edukaciju u prostorijama Crvenog križa. Ukazali smo i na obvezu posjedovanja reflektirajućeg prsluka u vozilu", kazao je Orešković.

"Kutija prve pomoći u automobilu doslovno spašava živote"

Tanja Marinković iz Gradskog društva Crvenog križa Split istaknula je kako su ponosni što je akcija potekla upravo iz Splita.

"Izuzetno smo ponosni što je ova akcija potekla upravo iz Splita, a danas smo je nastavili na našim ulicama u suradnji s Policijskom upravom splitsko-dalmatinskom. Pružanje prve pomoći izvorna je doktrina na kojoj je utemeljen Crveni križ, a naša je misija stalno podizanje svijesti o važnosti ovog životno važnog znanja", rekla je Marinković. Naglasila je kako ispravan komplet prve pomoći može biti presudan u trenucima nesreće. "Kutija prve pomoći u automobilu doslovno spašava živote. Vozačima koji nisu imali paket mi smo ga dali, a savjesne vozače nagradili smo paketom prve pomoći. Ispravna oprema je važna, ali najvažnije je znanje", poručila je.

Besplatne edukacije za građane

Iz Crvenog križa Split pozvali su građane da se prijave na besplatne tečajeve obnove znanja prve pomoći.

"Za sve građane Crveni križ Split organizira potpuno besplatne tečajeve obnove znanja prve pomoći. Zato pozivamo sve Splićanke i Splićane da se prijave na edukaciju u Crveni križ, gdje će ih čekati paketi i pokloni", zaključila je Marinković.

Jutrošnja akcija pokazala je koliko je važno redovito provjeravati opremu u vozilu. Komplet prve pomoći možda godinama neće zatrebati, ali u trenutku nesreće može značiti razliku između života i smrti.