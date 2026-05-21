Pukštas imao prometnu nesreću kod Poljuda, sudario se s taksijem

Vezni igrač Hajduka Rokas Pukštas u četvrtak ujutro doživio je lakšu prometnu nesreću u Splitu. U Ulici osmih mediteranskih igara, svega nekoliko stotina metara od stadiona Poljud, 21-godišnji nogometaš sudario se s taksijem. U nesreći nije bilo ozlijeđenih, piše Index.

Usprskos prometnoj nesreći, Pukštas će konkurirati za sastav u subotnjoj utakmici 36. kola HNL-a protiv Vukovara '91, koja se igra na Poljudu u 18:15 sati.

Druga nezgoda na putu do stadiona

Mladom hajdukovcu ovo nije prva nezgoda na putu na trening. Prošle godine je na biciklu prednjim kotačem upao u šaht, nezgodno pao bez posljedica za sebe, ali je zato bicikl postao neupotrebljiv.

Pukštas ni u tom trenutku nije odustao od toga da na vrijeme stigne na zakazani trening pa je razbijeni bicikl ljutito ostavio sa strane ceste i odlučio trčati do Poljuda. S torbom na leđima odradio je zagrijavanje od otprilike šest kilometara trčanja, ali je cilj ispunio - stigao je na trening.