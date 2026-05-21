Sinoć predstavljena knjiga pjesama „Slova moja“ Ivana Tolja

Sinoćnje predstavljanje knjige pjesama „Slova moja“ autora Ivan Tolja, generala HV, održano u Splitu u organizaciji Matice hrvatske – Ogranka Split te Koordinacije braniteljskih udruga Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije, bilo je mnogo više od književne večeri. Bio je to snažan susret poezije, domoljublja, povijesne svijesti i duhovne vertikale hrvatskog naroda.

U dostojanstvenom ozračju dominikanskog samostana okupili su se brojni uzvanici, hrvatski branitelji, kulturni djelatnici i prijatelji autora kako bi odali priznanje čovjeku koji je svoj životni i stvaralački put obilježio odanošću Domovini, hrvatskom identitetu i kršćanskim vrijednostima.

Bila je to večer puna emocija u kojoj su predsjednica Društva hrvatskih književnika Hrvojka Mihanović-Salopek i književni kritičar te autorov prijatelj Neven Jurica predstavili Toljevu zbirku poezije kojom je, kroz stihove i osobna promišljanja, ispričana cijela povijest Hrvatske i hrvatskoga naroda. Program je moderirala predsjednica Matice hrvatske Split Snježana Šetka, dok je stihove nadahnuto kazivao dramski prvak HNK Split Trpimir Jurkić.

Toljeve pjesme duboko su prožete nacionalnim osjećajem, ljubavlju prema hrvatskoj zemlji i narodu te trajnim sjećanjem na žrtvu hrvatskih branitelja. U njegovim stihovima osjeća se iskustvo vremena koje je hrvatski narod oblikovalo kroz borbu za slobodu, ali i snažna vjera u trajnost hrvatskog duha. Njegova poezija ne skriva emociju niti pripadnost, već ona otvoreno i ponosno govori o hrvatskom čovjeku, njegovoj patnji, vjeri, pobjedi i opstojnosti.

Posebnu emociju među okupljenima izazvala je interpretacija naslovne pjesme „Slova moja“, koju je nadahnuto izveo Trpimir Jurkić, kao i dojmljivo završno čitanje pjesme „Oporuka“ u interpretaciji samoga autora. U tim trenucima večer je poprimila gotovo ispovjedni karakter, a stihovi su snažno odjekivali među publikom, budeći sjećanja, ponos i duboku povezanost s vrijednostima utkanim u temelje hrvatskog naroda i suvremene hrvatske države.

Posebno emotivan dio večeri bilo je obraćanje samog autora koji je istaknuo simboliku mjeseca svibnja, nazvavši ga mjesecom slave, tuge i ponosa hrvatskog naroda. Slave zbog Dana državnosti i ostvarenja stoljetnog sna o vlastitoj hrvatskoj državi, a tuge zbog strašnih žrtava rata i poraća Drugoga svjetskog rata, kada su na križnim putevima hrvatskog naroda stradale i ubijene stotine tisuća Hrvata; ali i sreće zbog slobodne i neovisne države koju je hrvatski narod napokon ostvario nakon toliko vremena.

Tolj je posebno naglasio kako su u temelje moderne hrvatske države ugrađeni životi brojnih nevinih ljudi stradalih na križnim putevima, ali i žrtva hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu, zahvaljujući kojima je ostvarena sloboda hrvatskog naroda. Istaknuo je i povijesnu ulogu prvog hrvatskog predsjednika, utemeljitelja moderne hrvatske države i vrhovnog zapovjednika hrvatskih oružanih snaga, dr. Franje Tuđmana, pod čijim je vodstvom ostvarena samostalna i suverena Republika Hrvatska.

U publici su bili i hrvatski generali Ivica Primorac i Valentin Ćorić, kao i novinarka i diplomatkinja Slavica Karačić, kojoj je general Tolj posebno zahvalio na svemu što je učinila za hrvatski narod.

Govornici su tijekom večeri posebno istaknuli Toljev osebujan spoj vojničke čvrstoće i pjesničke senzibilnosti, naglašavajući kako njegova riječ nosi težinu osobnog iskustva, ali i kolektivne memorije hrvatskog naroda. Upravo zato njegova poezija ne djeluje samo književno, nego i svjedočanski – kao zapis jednoga vremena i jednoga naraštaja.

Split je sinoć još jednom pokazao kako hrvatska kultura i domoljublje mogu i moraju ići zajedno, a predstavljanje zbirke „Slova moja“ ostat će upamćeno kao večer snažne emocije, nacionalnog ponosa i poštovanja prema riječima koje čuvaju hrvatski identitet, povijesnu istinu i dostojanstvo hrvatskog čovjeka.