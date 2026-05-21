Drama u susjedstvu: U zakopanoj bačvi pronađeno tijelo

Na području općine Inđija u Srbiji pronađena je zakopana bačva u kojoj je tijelo.

Vjeruje se da pripada Aleksandru Nešoviću Baji za kojim se tragalo nakon što je nestao prije devet dana. Nešoviću se svaki trag izgubio nakon pucnjave u restoranu na Senjaku.

Po nalogu Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu tijelo će biti poslano na obdukciju na Institut za sudsku medicinu u Beogradu, gdje će biti napravljeno i DNK vještačenje, piše Nova.rs.

Inače, istraga za ubojstvo Aleksandra Nešovića, navodnog pripadnika beogradskog kriminalnog miljea, vodi se protiv 10 osoba, a među njima je i načelnik Policijske uprave Beograd Veselin Milić, koji je uhićen.