Nova pravila u zdravstvu nisu usporila trend: Sve više liječnika radi privatno

Prošlo je gotovo pola godine od kad su bolnice dobile nova stroža pravila za izdavanja dozvola za rad privatno.

Ministrica Irena Hrstić izdala je uputu prema kojoj svi koji imaju listu čekanja dulju od 120 dana ne mogu dobiti dozvolu za rad privatno ili u drugoj bolnici.

Broj dopusnica je otad narastao, a rezultate je prva doznala reporterka Dnevnika Nove TV Martina Bolšec Oblak.

Prošle godine u svibnju dozvolu za rad privatno imalo je 1946 liječnika kojima je izdano 2935 dopusnica. Veći je broj dopusnica od broja liječnika jer neki ih imaju i za rad privatno, ali izdana im je i za rad u drugoj javnoj bolnici kamo odlaze kao ispomoć. Ove godine imamo 2122 liječnika s 3217 dopusnica, što je rast oko devet posto.

Najviše ih je izdano u kliničkim bolničkim centrima kroz koje i prolazi najveći broj ljudi i gdje je najviše zaposlenih liječnika.

Nakon donošenja upute Ministarstva mogućnost rada privatno tamo ima gotovo 16 posto više liječnika, a broj dopusnica narastao je gotovo za petinu - točnije 19 posto.

Među njima najveće povećanje je u zagrebačkoj bolnici Sestre milosrdnice gdje je broj novih dopusnica porastao za čak 124 posto, izdane su 453.

Odmah iza njih je naša najveća bolnica, KBC Zagreb, gdje je porast od 92 posto, izdano ih je 409, a 38 posto više izdano je u bolnici Merkur.

Ima i među velikim bolnicama onih koji su izdali manje takvih odobrenja, a to su KBC Rijeka i Osijek te bolnica Dubrava.

Među općima bolnicama broj dozvola za rad privatno je ipak opadao, dva posto manje liječnika dobilo je ukupno pet posto manje dopusnica za rad. Izuzetak su bolnice poput one u Slavonskom Brodu, Našicama i Zaboku, gdje ih je izdano više nego godinu prije.

Iz Ministarstva poručuju da im je bilo važno uvesti reda, a kao jednu od mogućnosti spominju i da su se sad za dopusnicu prijavili i oni koji su do sada radili bez nje. Zato uvjeravaju da ovo nije objektivno povećanje i da je sada sustav transparentan.

Inače, zanimljivo je da je ova Uredba dovela i do blagog povećanja tog rada u drugim, javnim, bolnicama, a pogotovo u Slavoniji. Iako još uvijek liječnici kada traže dozvolu za dodatni rad, u dvije trećine slučajeva ipak se radi o privatnim ustanovama.