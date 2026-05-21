Martin Sinković o Mateši i malverzacijama u sportu: "Imam vrlo jednostavnu poruku"

Ostavka predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatka Mateše otvorila je brojna pitanja o stanju u hrvatskom sportu, ali i o mogućim promjenama unutar sustava. Dok se u javnosti raspravlja o odgovornosti i eventualnim nepravilnostima, sportaši nastavljaju sa svojim svakodnevnim obvezama i pripremama. Jedan od onih koji je komentirao aktualna događanja je proslavljeni hrvatski olimpijac i veslač Martin Sinković, koji je u razgovoru za Dnevnik Nove TV istaknuo kako mu nije drago što se ovakve situacije događaju u sportu.

- Nije lijep osjećaj da se u sportu takvo nešto događa, ali da nema medija, ne bih ni znao da se nešto događa. Nije nam se promijenilo ništa, normalno se natječemo i pripremamo. Žao mi je što se to događalo, ali nadam se će se stati na kraj malverzacijama u sportu i bilo kojem dijelu društva - rekao je Sinković.

Osvrnuo se i na odlazak Zlatka Mateše s čela HOO-a, naglasivši da su imali korektan odnos.

- Žao mi je jer smo imali dobar odnos. Imali smo dobar odnos s Olimpijskim odborom - istaknuo je.

Sinković je priznao kako nije bio upoznat s eventualnim financijskim nepravilnostima, istaknuvši da je njegov fokus isključivo na sportu.

- Meni je interes baviti se sportom i to mi oduzima previše vremena da bih se bavio drugim stvarima, tako da ne mogu reći da sam čuo nešto - rekao je hrvatski veslač.

Dodao je kako osobno nije imao osjećaj da je bio zakinut kada je riječ o uvjetima i podršci.

- Mi smo već dugi niz godina veliki i poznati sportaši, tako da nam se boje išta uskratiti. Moram napomenuti da mi osobno imamo sponzore i nadamo se da će nam ostati, ali čudno je i nije dobro da savez nema sponzore i nije ih imao otkako smo mi tu - rekao je.

Prisjetio se i početaka svoje karijere kada su okolnosti bile znatno drugačije.

- Na početku, kad smo kretali 2008. i 2009. godine, znali smo čuti da se nema za pripreme ili nešto drugo. Sad kad smo na ovoj razini ništa nam se nije uskratilo - dodao je.

Govoreći o budućnosti Hrvatskog olimpijskog odbora, Sinković smatra kako bi bilo poželjno da na čelo organizacije dođe netko tko razumije sport iz prve ruke.

- Ne mora, ali mislim da bi to svakako bilo bolje. Uvjeren sam da bi sportaš znao probleme i osjećaje sportaša. To ne znači da će netko iz sporta bolje raditi posao, ali će mu biti lakše taj posao raditi - objasnio je.

Na kraju je poslao jasnu poruku svima koji rade unutar sportskog sustava.

- Imam vrlo jednostavnu poruku za sve koji rade u sportu, a nisu sportaši: oni su tu zbog sportaša, a ne sportaši zbog njih. To nekad neki ljudi zaborave - zaključio je.