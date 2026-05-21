Veliko srce iza velikog imena: Susret koji je Željanu Rakeli promijenio dan, ali i dušu

U vremenu kada često slušamo priče o brojkama, uspjesima i velikim kompanijama, rijetko nas dotaknu one istinske ljudske priče one koje čovjek nosi duboko u sebi još dugo nakon što se dogode. Upravo jedna takva priča dogodila se dans Željanu Rakeli tijekom njegove humanitarne “Bradate vožnje Extreme”, dijela projekta “Projekt 120”.

Na putovanju dugom 120.000 kilometara, kojim želi prikupiti sredstva za humanitarne svrhe i pomoći onima kojima je najpotrebnije, Rakela je danas posjetio tvornicu Akrapovič u slovenskom mjestu Malo Hudo. Povod susreta bila je donacija Igora Akrapoviča za Županijsku ligu protiv raka gesta koja je, kako kaže Rakela, u njemu probudila emocije koje nikada neće zaboraviti.

Sve je počelo prije nekoliko mjeseci, samo pet dana nakon što je 15. prosinca 2025. godine krenuo na svoju ekstremnu humanitarnu vožnju.

“Taj dan bila je strašna zima. Planirao sam odvoziti 500 kilometara. Stao sam na benzinsku postaju Kozjak natočiti gorivo kada mi je zazvonio telefon”, prisjeća se Rakela.

S druge strane linije bio je Igor Akrapovič osobno.

“Pozdrav Rakela, moj dugogodišnji prijatelj Peter Orešković rekao mi je za tvoju vožnju. Zovem te kao fizička osoba jer naša tvrtka ima politiku pomaganja bolnicama u Sloveniji. Reci mi što ja osobno mogu napraviti za tebe”, rekao mu je Akrapovič.

Rakela priznaje kako u tom trenutku nije znao što reći.

“Odgovorio sam mu: ‘Igore, ako ikako možete, donirajte 1.000 eura i potpišite mi se na motor. Meni bi puno značilo da imam vaš potpis na svom motoru.’”

No odgovor koji je uslijedio ostavio ga je bez riječi.

“Donirat ću 1.000 eura, dobit ćeš potpis na motor, ali pošalji mi i svoj račun da ti doniram još 4.000 eura za troškove puta. Znam koliko ovakva vožnja košta”, rekao mu je Akrapovič.

Rakela je bez razmišljanja odbio novac za sebe.

“Rekao sam mu: ‘Igore, meni ne treba ništa. Slobodno svih 5.000 eura donirajte Ligi protiv raka da što prije skupimo sredstva za magnet.’”

Tada je stigla rečenica koju će, kaže, pamtiti cijeli život.

“Sad si mi još draži. Donacija ide danas. Sretno dalje.”

Nakon razgovora emocije su ga potpuno preplavile.

“U tom trenutku osjetio sam nešto što ne mogu opisati. Instinktivno sam pomislio kako moram nazvati majku i ispričati joj što mi se upravo dogodilo… ali moja majka je umrla prije 13 godina. Interesantni da dok je bila živa nikada mi nije palo na pamet zvati je zbog ovakvih stvari jednostavno nisam taj lik. Taj osjećaj me na trenutak potpuno slomio ali i istovremeno podigao.”

Nakon nekoliko minuta tišine ponovno je sjeo na motocikl i nastavio put.

“Odvozio sam još 300 kilometara koliko me ta gesta podigla.”

Veza između Željana Rakele i tvrtke Akrapovič traje već godinama. Sudjelovao je na njihovim prezentacijama i nastupao na najvećim svjetskim moto sajmovima poput EICMA u Milanu te na legendarnom BMW okupljanju u Garmischu.

“Nikada nisam tražio ni jedan euro donacije. Bila mi je ogromna čast biti dio njihove priče kao testni vozač za njihove auspuhe. Napravili su čak i 25 limitiranih ‘Adventure Rakela’ auspuha za BMW GSA 1200 modele.”

Tvrtka Akrapovič danas je jedan od najvećih i najuspješnijih svjetskih proizvođača sportskih ispušnih sustava. Osnovao ju je bivši motociklistički vozač Igor Akrapovič početkom 90-ih godina u Sloveniji, a iz male radionice razvila se u globalni brend koji danas zapošljava više od 1.800 ljudi i izvozi proizvode u više od 80 država svijeta.

Njihovi ispušni sustavi koriste se u gotovo svim najvećim svjetskim moto i automobilističkim prvenstvima. Akrapovič je kroz godine osvojio više od 200 naslova svjetskih prvaka u MotoGP-u, WorldSBK-u, MXGP-u, Endurance prvenstvima i mnogim drugim disciplinama motosporta. Surađuju s najvećim svjetskim markama poput BMW-a, Ducatija, Yamahe, Honde, Kawasakija, Porschea i Lamborghinija.

Posebno impresivno zvuči podatak da danas više od 80% motocikala u MotoGP prvenstvu koristi upravo Akrapovič sustave, dok je sama tvrtka sinonim za vrhunsku tehnologiju titana, ručnu izradu i beskompromisnu kvalitetu.

No usprkos svim svjetskim uspjesima, milijunskim projektima i sportskim trofejima, Rakelu je najviše dirnula upravo ljudskost čovjeka koji stoji iza svega.

“Ovo je veliki dan za mene. Takve stvari čovjek nikada ne zaboravlja. Idemo dalje – nezaustavljivo.”