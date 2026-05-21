Drama na Mosoru: Strani turisti zalutali podno grebena, HGSS digao dronove

HGSS Stanica Split ovog je četvrtka imala akciju spašavanja na Mosoru, nakon što je u 16:52 sati zaprimljen poziv preko Centra 112 za dvoje izgubljenih stranih državljana.

Turisti su zalutali izvan planinarske staze podno mosorskog grebena, na nepristupačnom terenu u višim dijelovima iznad Šipačke drage. Prema dostupnim informacijama, na uspon prema Vickovom stupu krenuli su prilično kasno, oko 13:30 sati, s nedovoljno vode i bez adekvatne odjeće.

U jednom trenutku skrenuli su sa staze, izgubili se i pozvali pomoć.

Prema njima je krenulo osam članova HGSS Stanice Split, uz još jednog kolegu koji je bio u polasku. Izgubljene osobe locirane su uz pomoć drona, a prvi spašavatelj stigao je do njih u 19:06 sati.

Srećom, nisu bili ozlijeđeni, no bili su prestrašeni i pothlađeni.

U pratnji članova splitskog HGSS-a turisti su se sigurno spustili do Gornjeg Sitnog, gdje su stigli u 20:55 sati. Akcija je završila povratkom svih članova Stanice u bazu, odnosno svojim kućama.

Ova akcija još je jedno upozorenje svima koji se upućuju u planinu: na izlete treba kretati dovoljno rano, držati se označenih staza, ponijeti dovoljno vode te odgovarajuću odjeću i obuću.