Zmijavci dobili novo padel igralište: Korištenje će biti besplatno za mještane i posjetitelje

ŠRC Ivan Šabić Zekić u Zmijavcima bogatiji je za još jedan sportski sadržaj. Načelnik Općine Zmijavci Mijo Šuto objavio je da je završeno novo padel igralište, koje će, kako ističe, uskoro postati novo mjesto sporta, rekreacije i druženja.

Šuto je poručio kako su u Općini osluškivali želje mladih i pratili moderne sportske trendove, a rezultat je ulaganje u novi sadržaj koji će biti dostupan širokom krugu korisnika.

Posebno je istaknuo kako će korištenje igrališta biti besplatno za mještane i posjetitelje, uz prethodnu rezervaciju termina.

Uskoro bi trebala biti dostupna i web aplikacija putem koje će rezervacija termina biti jednostavna i dostupna svima.

“Sport i ulaganje u kvalitetu života naših mladih ostaju naš prioritet. Vidimo se na terenu!”, poručio je načelnik Mijo Šuto.

Novo padel igralište dodatno obogaćuje sportsku infrastrukturu u Zmijavcima i predstavlja još jedan korak prema stvaranju kvalitetnijih uvjeta za rekreaciju, druženje i aktivan život mladih.

