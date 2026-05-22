Ova se salata hitno povlači s tržišta radi pesticida. Ako je imate, ne konzumirajte je

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavijestio je potrošače o opozivu proizvoda Benita Miješana salata 670g/360g zbog povišene razine pesticida klorpirifosa.

Riječ je o proizvodu oznake GTIN 3858893130246, LOT 1662025, s rokom trajanja “najbolje upotrijebiti do” 10.11.2027.

Proizvod nije u skladu s propisima

Kako navodi Državni inspektorat, proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla.

Opoziv se odnosi isključivo na proizvod s navedenim podacima.

Proizvod se prodavao u Kauflandu

Prema objavljenim podacima, proizvod se nalazio u maloprodaji Kaufland Hrvatska k.d., Donje Svetice 14, Zagreb.

Zemlja podrijetla proizvoda je Sjeverna Makedonija.

Detalji o opozivu dostupni su na web stranici subjekta u poslovanju s hranom, odnosno Kauflanda Hrvatska.