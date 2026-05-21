Stara kuća u Parku prirode Žumberak dobila je novi život: Senka gostima nudi odmor koji se pamti

U Javoru, malom mjestu u Parku prirode Žumberak, Javor Holiday House nije nastao kao klasičan turistički projekt, nego kao obiteljska priča. Danas je to kuća za odmor u kojoj se goste ne dočekuje samo ključem, nego osmijehom, domaćom štrudlom, toplim kruhom i preporukama koje se ne mogu pronaći u vodičima.

Sve više putnika danas ne traži samo lijep smještaj, nego mjesto na kojem će se osjećati dobrodošlo. Pravi odmor često ne počinje ulaskom u kuću, nego prvim susretom s domaćinom koji poznaje kraj, njegove staze, priče i skrivene kutke. Upravo takvu priču u Parku prirode Žumberak žive Senka Radovanić i njezina obitelj, domaćini kuće za odmor Javor Holiday House u mjestu Javor. Njihova priča nije krenula kao klasičan turistički projekt, nego kao obnova stare obiteljske kuće koja je godinama čekala novi život.

“Naša priča je krenula spontano, kao renovacija obiteljskog naslijeđa i u početku uopće nismo razmišljali da bi se to moglo pretvoriti u turistički projekt. Kako je obnova odmicala, sve više su nas na to počeli poticati i sami prolaznici, planinari i biciklisti koji su nailazili, ali i obitelj i prijatelji koji su u kući prepoznali nešto posebno i autentično. Tada smo prvi put počeli razmišljati da bi ovo možda moglo postati mjesto koje ćemo podijeliti i s drugima”, govori Senka.

Kaže kako ih je turizam, na neki način, sam pronašao. U početku ga nisu planirali, no kroz obnovu kuće i reakcije ljudi shvatili su da stvaraju nešto što ima potencijal postati više od obiteljske vikendice.

“Javor Holiday House nastao je iz želje da stvorimo mjesto u kojem će se ljudi osjećati opušteno i dobrodošlo, uz autentičan doživljaj prirode i mira. Ovaj projekt za nas ima osobnu vrijednost jer želimo graditi nešto dugoročno, iskreno i povezano s načinom života koji sami volimo”, kaže Senka.

U obnovu i stvaranje kuće bila je uključena cijela obitelj. Upravo se zato ovaj projekt ne može svesti samo na smještaj, jer svaki njegov dio nosi trag zajedničkog rada. “Obitelj je u cijeloj ovoj priči najvažniji dio jer smo u Javor Holiday House ušli zajedno i još uvijek tako funkcioniramo. Tijekom renovacije gotovo sve smo radili sami i svatko je dao dio sebe kroz neki aspekt uređenja i stvaranja prostora. S vremenom smo se prirodno podijelili oko obaveza, ali bez strogo određenih uloga. Svatko uskače gdje treba i pomaže ovisno o trenutnim obavezama. Upravo ta fleksibilnost i zajednički angažman daju cijeloj priči osjećaj povezanosti i topline.”

Kuća je smještena na osami i građena u autohtonom žumberačkom stilu, pa je obitelji bilo važno da tijekom obnove ne izgubi svoju izvornost. Umjesto modernog luksuza koji bi narušio duh prostora, odabrali su prirodne materijale, drvo, kamen i detalje koji pripadaju tom podneblju.

“Željeli smo zadržati autentičnost kuće i njezinu povezanost s tradicijom i prirodom. Većinu materijala koje smo zatekli, a nisu bili pogodni za osnovnu gradnju, iskoristili smo na drugačiji način. Tako su od starih hrastovih greda nastali kreveti, stepenice koje vode na kat, stolovi, noćni ormarići i slični detalji”, objašnjava nam Senka.

Iako čuva duh starog Žumberka, kuća je prilagođena suvremenom odmoru. “Lijepo uređena kuća može ostaviti dojam na prvi pogled, ali kuća s dušom ostaje u sjećanju. Ona ima svoju priču, ali ima i ljude koji tu priču žive i prenose dalje. Za nas je to prostor koji nosi toplinu, karakter i povezanost s mjestom, što se osjeti čim gosti uđu u kuću.”

Upravo se ta filozofija uklapa u oznaku Local Host, kojom Hrvatska turistička zajednica ističe domaćine čija ponuda spaja gostoljubivost, autentičnost, lokalnu povezanost i odgovoran odnos prema okolišu i zajednici. Local Host nije samo oznaka smještaja, nego potvrda da iza iskustva stoji domaćin koji gostu otvara vrata lokalne priče.

Za Senku biti domaćin znači puno više od iznajmljivanja objekta. “Za nas biti domaćin ne znači samo iznajmiti objekt, nego gostima pružiti osjećaj dobrodošlice i brige, kao da dolaze u nečiji dom, a ne u smještaj. To je odnos koji počinje prije dolaska gosta i traje sve do njegova odlaska: kroz komunikaciju, pripremu prostora i samu prisutnost kad je potrebno. Važno nam je da se ljudi osjećaju opušteno, sigurno i slobodno, ali i da znaju da smo im dostupni ako im bilo što zatreba.”

Taj odnos počinje već prilikom rezervacije, kada gostima koji žele istražiti kraj daju osnovne informacije i prijedloge za obilazak. Po dolasku ih dodatno upoznaju s posebnostima Žumberka, uključujući i manje poznata mjesta koja često ostave najjači dojam. Za goste su pripremili i tiskane brošure s preporukama, a tijekom boravka stoje im na raspolaganju.

Doček je posebna priča, osobni kontakt na kojem počiva posebnost domaćina. “Goste je najvažnije dočekati s osmijehom i iskrenom dobrodošlicom. Uvijek nastojimo biti spontani, prirodni i opušteni, jer se takva energija odmah prenese i na njih. Za dobrodošlicu im volimo pripremiti nešto domaće. Najčešće to bude štrudla od jabuka iz našeg voćnjaka ili domaćeg sira, ili topli kruh po receptu naše bake koja je nekad živjela u Javoru te boca vina. U kući ih dočeka i rakija ili liker pa s njima nazdravimo i zaželimo im ugodan boravak”, kaže Senka.

Takav prvi susret gostima daje osjećaj topline i doma. U kući se nalazi i knjiga dojmova koja je već gotovo napola ispisana, s dječjim crtežima, pjesmicama i pohvalama na nekoliko jezika. “Najviše nas veseli činjenica da se mnogi gosti ponovno vraćaju ili dolaze na preporuku svojih bližnjih, jer nam je to najveći pokazatelj da ono što radimo radimo iskreno i kvalitetno.”

Gosti koji biraju Javor Holiday House različitih su profila. Dolaze obitelji s djecom, parovi, grupe prijatelja, stariji parovi, putnici iz Hrvatske, Europe i svijeta. Dolaze i oni s kućnim ljubimcima, koje domaćini rado prihvaćaju. Svima je, kaže Senka, zajednička želja za mirom, prirodom i autentičnim doživljajem, ali uz udobnost i toplinu kuće za odmor. “Mislim da današnji gosti traže i jedno i drugo. Lijepo uređen prostor, ali još više osjećaj da su stvarno dobrodošli i opušteni. Mi im nastojimo ponuditi upravo tu ravnotežu, autentičan interijer, puno zelenila i prirode oko kuće, mir i privatnost, ali i sadržaje koji im boravak čine ugodnim i bezbrižnim. Ipak, ono što po našem iskustvu najviše pamte nije izgled, nego osjećaj da su se kod nas mogli odmoriti i osjećati kao kod kuće.”

Žumberak je pritom važan dio cijele priče. Senka i obitelj gostima preporučuju Dolinu Slapnice, Sopotski slap, Stari grad Žumberački, planinarenje na Svetu Geru, najam električnih bicikala, sanjkanje zimi i obilaske Stazama kneževa koje povremeno organizira Park prirode. Često ih upute i na šetnje kroz okolna sela, od kojih su mnoga danas napuštena, ali još uvijek čuvaju duh nekih prošlih vremena.

Svoju lokalnu priču dijele i putem društvenih mreža, kroz serijal “Javorom kroz Žumberak”, u kojem svakog ponedjeljka predstavljaju jednu temu vezanu uz kuću ili kraj. Na taj način gostima i pratiteljima približavaju prirodu, posebnosti i male priče koje Žumberak čine jedinstvenim. Idealni dan u Javoru počinje kavom na terasi, u tišini i uz zvukove prirode. Nakon toga dio gostiju kreće u istraživanje okolice, dok drugi ostaju uživati u kući i zelenilu oko nje. Ručak je često roštilj na otvorenom, a predvečer se ritam usporava.

“Gosti se opuste u hot tubu, uz kamin ili uz kino na otvorenom, ovisno o tome što odaberu i godišnjem dobu. Večer najčešće završi u miru, uz razgovor, tišinu i osjećaj da su se stvarno odmaknuli od svakodnevice”, kaže Senka.

Oznaka Local Host i nagrada za najbolju domaćicu Zagrebačke županije za Senku i obitelj nisu samo priznanja, nego potvrda da su od početka bili na dobrom putu.

“Local Host za nas znači autentičnost, osobni pristup i stvarnu povezanost s mjestom u kojem živimo, i to ne samo kroz kuću, nego kroz način na koji dočekujemo goste i dijelimo priču o Žumberku i Javoru. Najviše nam znači to što je prepoznat upravo taj domaćinski pristup, jer izgled objekta može privući goste, ali ono što ih vraća i što ostaje u sjećanju je osjećaj dobrodošlice, toplina i odnos koji se stvori tijekom boravka.”

Za Senku je Žumberak destinacija koja još nije otkrivena koliko zaslužuje. Kao domaćini, kaže, nastoje oživjeti i približiti što većem broju ljudi autentične ljepote prirode, bogatu povijest i posebnosti ovog kraja. Upravo takvi domaćini pokazuju zašto je Local Host važan u svim dijelovima Hrvatske, ne samo na obali. Od Istre i Dalmacije do Slavonije, Zagorja, Like, Gorskog kotara i kontinentalnih zelenih destinacija, sve je više putnika koji ne traže samo smještaj, nego osobu koja će im otvoriti vrata lokalne priče.

Na pitanje što bi poručila onima koji razmišljaju obnoviti staru obiteljsku kuću, ali se boje posla, ulaganja i neizvjesnosti, Senka odgovara vrlo konkretno: treba se odvažiti, ali i znati da danas nije dovoljno samo izgraditi kuću. Gostima treba ponuditi iskustvo i razlog zbog kojeg će mjesto pamtiti.

“Kod nas je to povezanost s prirodom, autentičnost prostora i osobni pristup koji gosti osjete od prvog trenutka. Ako u to uđete iskreno i s jasnom idejom što želite ponuditi, sve izazove je lakše prebroditi i na kraju se isplati.”

Kada danas pogleda Javor Holiday House, Senka ne vidi samo objekt, nego obiteljski projekt u koji je utkano mnogo rada, vremena i zajedničkih odluka. “To je dokaz da se ljubav prema mjestu može pretvoriti u održivu i iskrenu turističku priču. Svaki dio kuće i cijelog koncepta nosi našu priču, pa nam je ona i danas podsjetnik na sve što smo zajedno prošli, ali i potvrda da smo izabrali pravi put.”

I možda je baš u tome odgovor zašto sve više gostiju traži upravo ovakve domaćine. Ne one koji samo nude noćenje, nego one koji znaju pokazati mjesto, prenijeti osjećaj i učiniti da se gost, makar na nekoliko dana, osjeti kao da je negdje zaista dobrodošao.

Više informacija o oznaci Local Host i domaćinima koji nude autentičan doživljaj Hrvatske dostupno je na službenoj stranici Hrvatske turističke zajednice.