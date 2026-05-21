Uklonjena opasnost na mostu u Žrnovnici: Reagirali Grad i Hrvatske vode

Nakon što smo upozorili na opasnu situaciju u centru Žrnovnice, tijekom jutra saniran je most iznad rijeke s kojeg su nepoznate osobe ponovno uklonile daske.
Prema informacijama koje je ranije objavila stranica zrnovnica.hr, riječ je o trećem sličnom incidentu u kratkom vremenskom razdoblju. Most svakodnevno koriste brojni mještani, među njima i djeca te građani koji šetaju kućne ljubimce, a uklanjanje dasaka predstavljalo je ozbiljnu sigurnosnu prijetnju zbog nekoliko metara visokog pada prema stijenama rijeke.
Prijavljeno policiji, obaviješten Grad: "Radi se o iznimno opasnoj, da ne kažemo pogibeljnoj situaciji"
Slučaj je prijavljen policiji, a o svemu je obaviješten i Grad Split, iz kojeg je najavljena žurna reakcija. Nakon objave članka, Grad je kontaktirao Hrvatske vode koje su jutros sanirale most i uklonile opasnost za prolaznike.
Mještani se nadaju kako će se pronaći način da se spriječe nova oštećenja i osigura trajna sigurnost ovog važnog pješačkog prijelaza u središtu mjesta.