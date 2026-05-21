VIDEO Majke učenika se potukle na maturalnoj večeri, stigla i policija. "Letjeli" su pramenovi kose

Maturalna večer u Cazinu u BiH, koja se održavala 16. svibnja, pretvorila se u incident. Tijekom proslave u II. Srednjoj školi Cazin došlo je do žestoke svađe, a potom i fizičkog obračuna između dviju majki, piše Crnahronika.ba.

Prema riječima prisutnih, do sukoba je došlo zbog naguravanja za što bolju poziciju pokraj crvenog tepiha kako bi se fotografirali maturanti. Situacija je, kako tvrde očevici, vrlo brzo eskalirala iz verbalnog sukoba u fizički. Dvoranom su odjekivali povici i vriska, a u naguravanju su navodno počupani i pramenovi kose koji su ostali razbacani po podu.

Prisutni roditelji, profesori i gosti ostali su u šoku, dok su pojedinci pokušavali smiriti situaciju.

Ubrzo je intervenirala i policija kako bi spriječila daljnji sukob i uspostavila red. Snimke i fotografije incidenta brzo su se proširile društvenim mrežama, a brojni građani komentiraju kako je neprimjereno ponašanje odraslih zasjenilo jedan od najvažnijih trenutaka za maturante. Za sada nije poznato hoće li protiv sudionica incidenta biti poduzete ikakve mjere.

"Jadna djeca kakvu će uspomenu imati", "Ovu maturu će sigurno pamtiti", "Dođeš na maturu, završiš na MMA spektaklu", samo su neki od komentara s društvenih mreža, prenosi Index.

