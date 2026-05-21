U nedjelju se održava Trogir Outdoor Festival – utrke Masters of Trail!

Atraktivna trail utrka “Masters of Trail” održava se u sklopu Trogir Outdoor Festivala u nedjelju, 24. svibnja 2026. godine, na trogirskoj rivi, ispred kule Kamerlengo.

Ovaj sportsko-turistički događaj okuplja rekreativce, profesionalne sportaše i ljubitelje outdoor aktivnosti iz Hrvatske i inozemstva te još jednom potvrđuje Trogir kao jednu od vodećih destinacija za aktivan odmor. Natjecatelje očekuju tri atraktivne trail staze koje prolaze kroz slikovite krajolike Trogira, Čiova i trogirskog zaleđa:

FIRE – 23 km

EARTH – 11 km

WATER – 5 km

Start utrka predviđen je od 16:00 sati na trogirskoj rivi, a sudionike očekuju zahtjevni tereni, spektakularni vidikovci i jedinstven spoj sporta i prirode.

Više informacija o događanju dostupno je na službenoj stranici Turističke zajednice grada Trogira.