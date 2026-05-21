Susret na dnu Marmontove. Pogledajte što je Gojak (HDZ) dao Hajdašu Dončiću (SDP)

Na dnu Marmontove ulice u Splitu danas su se, u kratkom vremenskom razmaku i na gotovo identičnoj lokaciji, održale dvije političke konferencije za medije.

Prvo su konferenciju sazvali SDP i Možemo!, a odmah potom, svega nekoliko koraka dalje, svoju konferenciju za medije sazvao je i HDZ. Tako je političko prijepodne u središtu grada, osim izjavama za medije, obilježio i zanimljiv susret predsjednika SDP-a Hrvatske Siniše Hajdaša Dončića i Josipa Gojaka, gradskog vijećnika HDZ-a u Gradskom vijeću Grada Splita.

Njihov susret dogodio se na dnu Marmontove, uoči konferencija za medije, a kako doznajemo, Gojak je Hajdašu Dončiću tom prilikom dao i papir s naslovom: "Smjernice za Sinišu Hajdaša Dončića – kako preživjeti konferenciju za medije?" Na dokumentu, pisanom u šaljivom tonu, Hajdašu Dončiću se sugerira da skrene pozornost na nekoliko gospodarskih pokazatelja. Među njima se navodi "dvostruko veći BDP", odnosno rast s 46 na 93 milijarde eura, zatim "dvostruko veće prosječne plaće", s 752 eura na 1.527 eura. U dokumentu se spominje i omjer zaposlenih i nezaposlenih, uz tvrdnju da je 2015. bilo šest zaposlenih na jednog nezaposlenog, a 2026. godine 25 zaposlenih na jednog nezaposlenog.

Kao posljednja "smjernica" navedena je i promjena kreditnog rejtinga, uz poruku da je Hrvatska 2015. imala "kreditni rejting smeće", dok se za 2026. navodi investicijski kreditni rejting.

Hajdaš Dončić se na konferenciji za medije osvrnuo na susret s Gojakom. "Zanimljiv detalj, došao je mladi HDZ-ovac koji mi se činio vrlo pristojan, vjerojatno koristi nož i vilicu i salvetu. Saznam da je zaposlenik ŽUC-a i baš me zanima je li uzeo slobodan dan za doći na Rivu", kazao je Hajdaš Dončić.

Na sve se potom osvrnuo i Gojak, koji je rekao da je predsjedniku SDP-a poželio dobrodošlicu u Split.

"Poželio sam gospodinu Hajdašu Dončiću dobrodošlicu u Splitu. Pristojno sam ih pozdravio, njima je Split poslao političku poruku i poslat će im ponovno. Ovdje je gostoprimstvo uvijek na visokoj razini, a tako je i danas", rekao je Gojak.

Dodao je i da su imali kratku raspravu, ali da od nje nije mnogo očekivao.

"Imali smo jednu kratku raspravu, ali znao sam da od toga neće bit ništa kada mi je gospodin rekao da je on doktor i docent ekonomije. Odmah sam znao da od toga nema ništa. Nisam puno očekivao, nisam puno ni dobio", poručio je Gojak.