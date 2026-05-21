Bliski susret HDZ-ovca i SDP-ovca na dnu Marmontove

U Splitu se danas održavaju dvije konferencije za medije političkih stranaka. Za 11 sati zakazano je obraćanje članova SDP-a i Možemo!, a tema je „Plenkovićeva inflacija“. Medije su na vrijeme obavijestili o svojoj konferenciji, dok je jutros nešto iza 8 sati stigao poziv splitskog HDZ-a da i oni imaju nešto za reći. Pozvali su medije da dođu kod sv. Frane u 11.15 sati. Srećom, SDP i Možemo! su na dnu Marmontove.

Malo prije početka konferencije za medije stanaka SDP i Možemo! bliski susret i ugodni razgovor imali su predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i splitski gradski vijećnik iz redova HDZ-a Josip Gojak.

Razgovarali su kratko o političkim temama. Iako izbori nisu niti blizu očito je da bi predstojeća kampanja za parlamentarne izbore mogla biti burna.