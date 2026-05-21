SAMO U NAJLUĐEM GRADU NA SVITU Pola Splita došlo na presicu omiljenog kazališnog festivala

Iako je predstavljanje nove sezone Teatra uz more trebalo biti tek jedno u nizu uobičajenih medijskih okupljanja, srijeda večer u splitskoj Lori bila je sve drugo samo ne klasična press konferencija.

Glas o predstavljanju šeste sezone popularnog kazališnog festivala među Splićanima se proširio spontano pa je gledalište u Lori vrlo brzo bilo ispunjeno do posljednjeg mjesta. Brojni uzvanici složili su se da je atmosfera više podsjećala na festivalsku večer ili premijeru predstave nego na formalno predstavljanje programa što je iznenadilo i voditeljice svečanog programa, glumice Petru Kraljev i Uršulu Najev koje su sam početak večeri najavile šalom: "Je li ovo predstava ili press konferencija?”.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Petra je kazala kako Teatar uz more uvijek iznenadi dok je Uršula komentirala kako je upravo Teatar spojio njene tri najveće ljubavi: glumu, glazbu i Split (splitsku publiku). I bilo da se predstave odigravaju na vanjskoj pozornici pod zvjezdanim nebom ili pak u dvorani jedno je sigurno, Teatar živi među svojim ljudima.

„Unutra, vani, stalno smo puni. A kada imamo publiku s kojom dijelimo emocije možemo igrati i unutra i vani“, komentirala je Uršula.

„Gledaš u Marjan, more, brodove, Poljud, ma di ovo ima u svitu“, nadodala je Petra.

Uz Petru i Uršulu, koje su od prve godine zaštitna lica Teatra uz more, publiku je kroz večer glazbeno pratio i violončelist Martin Kutnar izvodeći neke od najljepših domaćih skladbi.

330 predstava i 105 tisuća gledatelja

Festival koji je krenuo kao ljetni kazališni festival u Splitu i to u doba korone (2021. godine) vrlo brzo je prerastao u jedan od najprepoznatljivijih ljetnih kazališnih projekata u Hrvatskoj te je iz ljetnog festivala prerastao u cjelogodišnji, a to je naglasio i njegov producent Tadija Kolovrat koji se osvrnuo na proteklih pet godina.

„Pet godina je iza nas, šesta godina Teatra uz more je pred nama ali nam se nikada nije dogodilo da ovako pred 150, 200 ljudi najavimo program. Ovo je zbilja velika čast i hvala vam“, uvodno je kazao Kolovrat.

Potom se prisjetio samih početaka.

„Teatar je krenuo za vrijeme korone kada nismo mogli raditi. Kolega Damir me nazvao i rekao da je našao super lokaciju i da bi tu mogli raditi. Došao sam, lokacija je bila pun pogodak i krenuli smo. Ubrzo smo sa 150 gledatelja došli na brojku od 500. Iza nas je sada već 330 predstava i 105 tisuća gledatelja“, iznio je impozantne brojke.

Predstave koje su doveli u Split doveli su i u manja mjesta i na otoke, gostovali su od Dubrovnika do Zadra, zahvaljujući i podršci lokalnih institucija i turističkih zajednica. Prošle godine pokrenuli su i dvije nove scene Teatra uz more, u Šibeniku i Rogoznici s kojima i ove godine nastavljaju suradnju s još bogatijim programom

„I ove godine nastavljamo širiti svoju mrežu ljetnih pozornica, nakon što smo lani otvorili nove lokacije u Šibeniku i Rogoznici. Ponosni smo i na uspješnu suradnju s Hrvatskim narodnim kazalištem u Šibeniku koja je izrasla iz dječjih predstava u ozbiljno partnersko povezivanje kroz zajednička gostovanja i projekte diljem Hrvatske. U sklopu te suradnje održavaju se i 'Dani HNK Šibenik u Hvaru', koji će ove godine biti organizirani treći put zaredom“, istaknuo je Tadija Kolovrat, koji je uz Damira Bubala najzaslužniji što Teatar uz more već šestu godinu zaredom pretvara hrvatsku obalu i otoke u veliku ljetnu pozornicu kazališta, glazbe i zajedničkih emocija.

Na kraju svog govora zahvalio se i TZ Grada Splita, TZ SDŽ, SDŽ i Gradu Splitu koji se ove godine 'pridružio' Teatru. Također, zahvale je uputio i tvrtki domaćinu Pleter te hotelu Korner.

Zahvalnice splitskim novinarkama

Nakon osvrta na proteklih pet godina Teatra uz more zahvaljujući kojem je Lora posljednjih godina postala omiljena ljetna štacija svih zaljubljenika u kazalište i glazbu, dodijeljene su i zahvalnice za poseban doprinos festivalu i to HNK Šibeniku (Tomislav Junaković) te splitskim novinarkama Jasenki Leskur(Slobodna Dalmacija). Marioli Milardović Perić(HRT Split) i Mirandi Hrabar(Radio St).

Solo u dvoje, Meri, Direkt u glavu,... samo su neki od naslova koji nas čekaju ovoga ljeta

Nakon dodijele zahvalnica, Petra i Uršula, koje su podsjetimo od prve godine zaštitna lica Teatra uz more, upoznale su nas sa službenim festivalskim programom koji se ove godinee otvara premijernom izvedbom predstave 'Solo u dvoje', koja stiže 18. lipnja u produkciji B GLAD Produkcije. U predstavi glume Filip Detelić, Uršula Najev i Petra Kraljev, dok režiju potpisuje Borko Perić dok je autor Igor Weidlich. A kako se moglo načuti, ova je komedija predstavljena kao jedan od glavnih aduta ljeta i projekt koji bi mogao obilježiti novu kazališnu sezonu.

Posebno mjesto u ovogodišnjem programu zauzima i glazbena večer „S rukon za ruku s... Meri“, koja će se održati 30. lipnja, kada će publika imati priliku uživati u koncertu legendarne Meri Cetinić. Organizatori su istaknuli kako Meri posljednjih godina nastupa vrlo rijetko, zbog čega ovaj koncert nosi dodatnu emociju i posebnu vrijednost. Njezin pristanak da bude dio festivala predstavlja veliko priznanje Teatru uz more, a publiku očekuje intimna i emotivna glazbena večer koja će zasigurno biti jedan od vrhunaca ovogodišnjeg programa.

Publiku očekuju i brojni kazališni hit naslovi: komedije 'Kako ubiti suprugu ili supruga bez suvišnih zašto' 24.lipnja, 'Direkt u glavu' 2.srpnja, nova predstava Darie Lorenci Flatz "Ja, glumica" 17.srpnja, kao i urnebesna komedija "Provod" 22.srpnja .

I šlag na torti za sve ljubitelje kome dija, dalmatinska premijera komedije "Skliske vježbe" ' legendarnih Đurđe i Franka, 8.srpnja. I to sve do kraja srpanja, a kolovoz i rujan nose nova kazališna iznenađenja.

Posebno emotivna večer bit će „Arsenov feral“, glazbeno-poetska večer posvećena velikom Arsenu Dediću, jednom od najvažnijih autora regionalne glazbene i književne scene, koji nas je napustio 2015. godine. Arsenov feral u izvedbi HNK Šibenik najavljen je za 28. srpnja, na sam rođendan glazbenog velikana, kao hommage njegovu golemom umjetničkom nasljeđu koje i danas snažno živi među publikom svih generacija.

Moramo dodati i to da čak 12.put u Split stiže “Rulet” u kojem igraju svima već dobro poznate Ana Uršula Najev, Petra Kraljev, Nika Barišić i Anica Kontić (ranije je igrala Jagoda Kumrić), a ove godine po prvi put dolazi i Tetar Gavran s predstavom Grintalo.

Sudeći prema najavljenom programu, nema sumnje da splitsku publiku i ovoga ljeta, pod zvjezdanim nebom i uz šum mora, na pozornici očekuju i smijeh i suze koje ostaju još dugo nakon spuštanja zastora.