Prijavljeno policiji, obaviješten Grad: "Radi se o iznimno opasnoj, da ne kažemo pogibeljnoj situaciji"

Mještani upozoravaju da se ne radi o bezazlenom vandalizmu, nego o činu koji može imati teške posljedice

U centru Žrnovnice ponovno je zabilježena opasna situacija koja je ozbiljno uznemirila mještane. Kako navodi stranica zrnovnica.hr, netko je već treći put u kratkom vremenu uklonio daske s mosta iznad rijeke.

Riječ je o mostu kojim svakodnevno prolaze brojni mještani, među njima i djeca, ali i osobe koje šetaju kućne ljubimce. Uklanjanje dasaka predstavlja iznimnu opasnost jer se ispod mosta nalazi pad prema stijenama rijeke od nekoliko metara.

“Radi se o iznimno opasnoj, da ne kažemo pogibeljnoj situaciji jer tuda dnevno prođe stotine ljudi, uključujući i djecu, ali i ljubimci. JAKO pripazite kad prolazite jer je dolje slobodan pad na stijene rijeke od nekoliko metara”, upozoravaju na Zrnovnica.hr.

Sve prijavljeno policiji

Prema istoj objavi, slučaj je prijavljen policiji, a upoznat je i Grad Split. Iz Grada je, navodi se, obećana brza reakcija.

Mještani upozoravaju da se ne radi o bezazlenom vandalizmu, nego o činu koji može imati teške posljedice.

“Sramotno tko je da je, ali to je i manje bitno, nego ovo je kazneno djelo ugroze sigurnosti”, stoji u objavi.

Građane se poziva na oprez

Dok se most ne sanira i ne osigura, građanima se savjetuje poseban oprez prilikom prolaska. Posebno se upozoravaju roditelji s djecom, starije osobe i vlasnici kućnih ljubimaca.

S obzirom na to da se uklanjanje dasaka, prema objavi, ponavlja već treći put, očekuje se da nadležne službe žurno reagiraju kako bi se spriječila moguća tragedija.

