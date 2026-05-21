"Miješala sam cement, radila na lopati..." Ana Gruica Uglešić nasmijala izjavom o velikom projektu u Dugopolju

Ana Gruica Uglešić ponovno je privukla pozornost javnosti iskrenom i duhovitom izjavom za In Magazin. Govoreći o velikom projektu koji priprema sa suprugom Boranom Uglešićem, splitska glumica dala je naslutiti da iza svega stoji mnogo truda, rada i odricanja.

“Miješala sam cement, radila sam na lopati, no sad smo napredovali pa sam sad već nadzor. Tako da sad samo nadzirem. Nadam se da je toliko velik projekt da je konačno došlo vrijeme da ja ne moram kopati osobno”, izjavila je Ana kroz smijeh.

Njezina izjava brzo je privukla pažnju jer je još jednom pokazala prepoznatljivu kombinaciju splitskog humora, neposrednosti i spremnosti da se uhvati u koštac sa svim obvezama, pa i onima koje nemaju veze s crvenim tepisima i kamerama.



Podsjetimo, Ana i njezin suprug Boran Uglešić rade na velikom zdravstveno-socijalnom projektu u Dugopolju. Riječ je o Uglešić Health & Care centru, koji bi trebao biti namijenjen skrbi za osobe starije dobi, a u njegovim prostorima trebala bi djelovati i njihova poliklinika za mentalno zdravlje.

Ana posljednje vrijeme ne skriva da je u iznimno aktivnoj životnoj fazi. Uz obiteljske i poslovne obveze, upisala je i poslijediplomski specijalistički studij, a nedavno je osnovala i humanitarnu udrugu za djecu te zlostavljane majke.

Iako se mnogi u ovakvim projektima drže isključivo “nadzorne” uloge, Ana je, sudeći po njezinoj izjavi, prošla i onu terensku fazu. Od cementa i lopate do nadzora – čini se da u njezinu slučaju nema zadatka koji je “ispod časti”.

A sada, kako je sama duhovito zaključila, možda je napokon došlo vrijeme da više ne mora osobno kopati.