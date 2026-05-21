Spas za jug Hvara konačno na vidiku: Pogledajte zadnja "peglanja" ceste Dubovica – Sveta Nedjelja prije asfaltiranja

Na županijskoj cesti ŽC 6280 Dubovica – Sveta Nedjelja u tijeku su završni radovi, izvijestila je Županijska uprava za ceste Split.

Nakon zahtjevnih građevinskih zahvata, trenutno se izvode završne pripreme trase prije početka asfaltiranja. Asfaltiranje ukupno 6,5 kilometara prometnice trebalo bi započeti u ponedjeljak, 25. svibnja, a radovi bi trebali trajati pet dana.

Slijedi postavljanje zaštitnih ograda i signalizacije

Po završetku asfaltiranja planirano je postavljanje više od šest kilometara zaštitnih odbojnih ograda, kao i uređenje kompletne vertikalne i horizontalne prometne signalizacije.

Cilj je da prometnica zadovolji visoke sigurnosne standarde za sve sudionike u prometu.

Važna cesta za jug Hvara

Riječ je o dugo očekivanoj prometnici koja bi trebala znatno poboljšati povezanost južnog dijela otoka Hvara. Njezinim puštanjem u promet olakšat će se svakodnevni život lokalnog stanovništva, ali i unaprijediti prometna dostupnost i sigurnost brojnih posjetitelja tijekom turističke sezone.

Iz Županijske uprave za ceste Split zahvalili su mještanima i svim sudionicima u prometu na strpljenju i razumijevanju tijekom izvođenja radova.