Digitalni eATA karneti: HGK organizira besplatnu radionicu u Splitu

Hrvatska gospodarska komora organizira besplatnu radionicu ''Digitalni eATA karneti'', koja će se održati u utorak, 26. svibnja 2026. godine, s početkom u 11 sati u HGK – Županijskoj komori Split, Obala Ante Trumbića 4.

ATA karnet međunarodni je carinski dokument koji omogućuje privremeni uvoz robe bez plaćanja carine, PDV-a i polaganja depozita, uz obvezu ponovnog izvoza robe u roku od godinu dana. Kao svojevrsna putovnica za robu, priznat je u više od 80 zemalja članica ATA lanca.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Od 1. lipnja 2026. godine Hrvatska gospodarska komora započinje s izdavanjem digitalnih ATA karneta (eATA) za putovanja u zemlje koje koriste digitalni ATA sustav. Time započinje prijelaz s fizičkog, odnosno papirnatog, na digitalni oblik ATA karneta, u skladu s odlukom Europske unije i globalnim ATA sustavom.

Potpuna digitalizacija ATA karneta očekuje se do kraja 2027. godine, a do tada će, ovisno o zemlji putovanja, u primjeni biti i papirnati i digitalni ATA karneti.

''Radionicu organiziramo kako bismo pravnim i fizičkim osobama olakšali prijelaz s papirnatih na digitalne ATA karnete te im pružili praktična znanja o korištenju aplikacije za eATA karnet. Pozivamo sve korisnike ATA karneta da se prijave i na vrijeme upoznaju s novim digitalnim sustavom'', poručio je predsjednik HGK – Županijske komore Split Joze Tomaš.

Digitalni ATA karnet uvodi se radi praćenja statusa karneta u stvarnom vremenu, ubrzanja i automatizacije carinskih postupaka, boljeg nadzora nad robom, smanjenja administrativnih i financijskih troškova te smanjenja rizika od gubitka dokumentacije i zaštite okoliša.

Prijave za radionicu su moguće putem poveznice - OVDJE.