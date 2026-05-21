SDP i Možemo sa splitske Rive poručili: "Inflacija u Hrvatskoj je Plenkovićeva inflacija"

Na splitskoj Rivi, na dnu Marmontove ulice, jutros je održana konferencija za medije povodom zajedničke kampanje SDP-a i Možemo pod nazivom "Plenkovićeva inflacija". Na konferenciji su govorili predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić te saborski zastupnici Boris Lalovac i Damir Bakić.

Tema konferencije bio je rast troškova života, cijena hrane, stanovanja i režija, kao i posljedice koje inflacija ostavlja na građane Hrvatske. Tom je prigodom postavljena i izložba kojom su organizatori prikazali učinke inflacije na ključne prehrambene proizvode.

Hajdaš Dončić: "Sve u Hrvatskoj ima ime i prezime"

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio je da za inflaciju u Hrvatskoj odgovornost ima predsjednik Vlade Andrej Plenković. "Svjesni smo i stranih trgovačkih lanaca, i banaka, i telekoma. Oni nam nisu neprijatelji, oni rade samo nešto što im je netko dozvolio. Osoba koja im je to dozvolila plaćena je od strane hrvatskih poreznih obveznika i zove se Andrej Plenković. Sve u Hrvatskoj ima ime i prezime i ova inflacija je Plenkovićeva inflacija", rekao je Hajdaš Dončić.

Dodao je kako su, prema njegovim riječima, godine potrošene bez ciljanog jačanja proizvodnje hrane i energetske neovisnosti. "Jedna Slovenija iz solara proizvodi jednu gigu, a Hrvatska pola gige. Kako je to moguće? Jedna četvrtina energije nam dolazi iz uvoza. Ključno je pitanje promjena strukture gospodarstva, a to nije jednostavno. Postoje dobitnici inflacije. Onda uplati više u društvo, više si zaradio. Zašto to nije napravljeno? Ne znaš ili si pod utjecajem nekih drugih igrača u Hrvatskoj. Inflacija u Hrvatskoj se zove Plenkovićeva inflacija", kazao je Hajdaš Dončić.

Lalovac: "Inflacija ne reagira na marketing"

Saborski zastupnik Boris Lalovac ustvrdio je kako se inflacijom ne može upravljati na dosadašnji način. "Ne može se na način na koji se upravlja inflacijom. Ovako se ne može pobijediti inflacija. Inflacija ne reagira na marketing", poručio je Lalovac.

Govoreći o cijenama energenata, Lalovac je istaknuo kako će se posljedice prelijevati i na građane. "Cijene plina su na energetskim tržištima, a mi smo prošle godine plaćali nešto više od 30 eura po megavatsatu. Netko mora kupiti taj plin, a u konačnici će sve ovisiti i o turizmu. Umirovljenici su oni na koje se misli zadnje. Ja razumijem nervozu vladajućih jer sve što oni rade ne pokazuje rezultate na tržištu", kazao je.

Bakić: "Naša otpornost sve je manja"

Damir Bakić iz Možemo upozorio je na podatke o inflaciji i ovisnosti Hrvatske o uvozu hrane i energije. "Hrvatska inflacija bila je 80 posto veća nego u eurozoni i nije to ni prvi ni zadnji mjesec kada se to dogodilo. U prvom redu radi se o našoj energetskoj samodostatnosti, a još više o prehrambenoj dostatnosti. Naša je otpornost sve manja i manja", rekao je Bakić.

Dodao je kako Hrvatska već danas, prema njegovim riječima, uvozi više od 50 posto hrane u odnosu na vlastite potrebe. "Sve su to alarmantni podaci. Treba nam registar kućanstava i to je naša osnovna potreba", kazao je Bakić.

Benčić: "Plenković je ljude dotjerao ispod granice siromaštva"

Koordinatorica Možemo Sandra Benčić kazala je kako nije slučajno da je kampanja predstavljena upravo u Splitu. "Nije slučajno da je prvi grad Split, grad koji smo izabrali. Svi koji žive u turističkim područjima više su izloženi inflaciji od ostalih. Svjesni smo da postoji jako puno ljudi koji ne žive samo od turizma, nego postoje ljudi koji žive od plaće ili mirovine", rekla je Benčić.

Naglasila je kako su građani jutros u Splitu govorili o problemima s kojima se svakodnevno suočavaju. "Vidimo cijene u dućanima, vidimo i cijene tih ljudi. Puno smo problema ovdje jutros u Splitu čuli. Profesorica koja je 40 godina radila u prosvjeti otišla je u starosnu mirovinu i ima mirovinu manju od 700 eura, a po ovim cijenama iz Plenkovićevog kataloga ne mogu se podmiriti svi troškovi. Plenković je te ljude dotjerao do toga da žive ispod granice siromaštva. Ti ljudi su odgajali našu djecu i sada tako žive", kazala je Benčić.

Dodala je kako, prema njezinim riječima, problem inflacije nije nerješiv. "Plenkovićeva inflacija nije nerješiva. Jedino možemo smijeniti Plenkovića da ovo riješimo. Plenković i inflacija su strukturno vezani", poručila je Benčić.

Građanima dijelili letke s cijenama hrane

Iz SDP-a i Možemo na kraju su građanima Splita pokazivali i dijelili letke s cijenama prehrambenih proizvoda u Hrvatskoj, za koje tvrde da je najodgovorniji premijer i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković.