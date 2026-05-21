Luški Šušur ponovno okuplja ne samo kvart, već i grad: Spreman je i popratni glazbeni, plesni i donacijski program

“Ispod Gripa sastala se, mladost lipa, da nam pismu zapiva, i probudi tihe kale, našeg Lučca Manuša” – svi bivši i sadašnji učenici sigurno znaju ove stihove, koji će se, ne sumnjamo i večeras moći čuti u dvorištu škole. Osnovna škola Lučac večeras od 18 sati ponovno otvara vrata svoga malog dvorišta i organizira “Luški šušur”, tradicionalno događanje koje iz godine u godinu okuplja učenike, roditelje, djelatnike škole, ali i brojne građane u atmosferi zajedništva, veselja i mediteranskog duha.

Riječ je o manifestaciji koja je tijekom godina prerasla školske okvire i postala jedno od prepoznatljivijih događanja ovoga kvarta, mjesto susreta generacija i prilika za druženje cijele zajednice. Posjetitelje očekuje bogat i raznolik program ispunjen dječjim nastupima, pjesmom, plesom i humanitarnim sadržajima koje su pripremili učenici i njihovi učitelji.

Poseban naglasak i ove godine stavljen je na zajedništvo, volontiranje i aktivno uključivanje djece i roditelja u život škole, a upravo je to ono što “Luški šušur” čini posebnim događajem u kojem sudjeluje cijela vojska ljudi. Prikupljene donacije na štandovima ove su godine namijenjena Udruzi Feniks, koja se bavi osnaživanjem mentalnog zdravlja zajednice.

Uz zabavni program i opuštenu atmosferu, organizatori ističu kako je cilj događanja dodatno povezati školu s lokalnom zajednicom te promovirati vrijednosti solidarnosti, kreativnosti i međusobnog pomaganja. Iz OŠ Lučac pozivaju sve građane da im se pridruže večeras od 18 sati i budu dio još jednog “Lučkog šušura” – večeri ispunjene dječjim osmijesima, glazbom i pravim dalmatinskim šušuron.