Jadran pred najvećim izazovom generacije: Marseille stoji između Splićana i europskog trofeja

Pred Jadranom je najveća europska utakmica posljednjih godina. Nakon što su preko grčkog Panathinaikosa i mađarskog BVSC-a izborili veliko finale Eurokupa, Splićane sada čeka posljednja prepreka na putu prema trofeju - moćni Marseille. Prvi susret igra se u subotu od 18 sati u Francuskoj, dok će odluka o osvajaču pasti u gradu podno Marjana 6. lipnja.

A da posao neće biti nimalo jednostavan, jasno je već na prvi pogled prema imenima u sastavu francuskog kluba. Marseille je ove sezone bio projektiran za sam vrh europskog vaterpola i završnicu Lige prvaka, no nakon ispadanja u grupnoj fazi sav fokus prebačen je upravo na Eurokup. Momčad prepuna reprezentativaca Francuske, Crne Gore i Mađarske djeluje fizički dominantno, igra u visokom ritmu tijekom sve 32 minute i posebno je opasna u tranziciji, gdje protivnika pokušava slomiti snagom i dubinom kadra.

Trener Jadrana Jure Marelja svjestan je kvalitete protivnika, ali i činjenice da se njegov sastav nije slučajno našao u finalu.

- Sigurno jedan od važnijih trenutaka u povijesti splitskog sporta, 27 godina nitko nije igrao europsko finale. Naravno da se nećemo zadovoljiti samo s tim, smatrat ću to osobnim neuspjehom ako ne uspijemo osvojiti trofej – za početak će Marelja koji je dodao:

- Bit će iznimno teško, ali ne i nemoguće. Marseille je momčad koja zaslužuje biti u Ligi prvaka. Drugi dio sezone su to pokazali, igraju puno bolje nakon Europskog prvenstva, pobijedili su velike protivnike i nezasluženo su ispali u Eurokup s obzirom na svoju kvalitetu. Puno zvijezda, cijela francuska reprezentacija plus reprezentativci Crne Gore i Mađarske. Težak i respektabilan protivnik - rekao je Marelja.

Podsjetit ćemo vas, Marseille je u finale ušao preko Radničkog iz Kragujevca. Francuzi su u svom bazenu nadoknadili zaostatak od tri gola (14:17, 16:10) i izbacili jak srpski sastav.

- Imaju takvu atmosferu na svom bazenu koja je teško pobjediva, što se pokazalo i u utakmici protiv Radničkog, gdje su eliminirali prvaka Srbije. Međutim, nisu nepobjedivi, imaju slabih točaka i vjerujem da mi to možemo – jasno će trener jadranaša.

Marseille posebnu opasnost stvara kroz neobične rotacije i fizički vrlo zahtjevnu igru s nekoliko centara istovremeno u bazenu, zbog čega će obrana Splićana biti pod konstantnim pritiskom.

- Moramo zaustaviti njihovu tranziciju. Imaju specifičnu formaciju, ponekad i s četiri centra u bazenu. Bodegas, Spaić, Vernoux, to su igrači koji u svakom trenutku mogu odigrati nekoliko pozicija. U tranziciji će vjerojatno gađati naše slabije bekovske igrače da nas uguraju što prije u gol. Moramo posložiti obranu šest na šest i biti čvrsti.

Izuzetno su brzi i kažnjavaju svaku grešku...

- Da, nekolicina igrača koje sam nabrojao plus Gbadamassi i Ádám Nagy stvaraju veliku pomutnju jer se teško klasično braniti protiv njih. Imaju sve što jedna momčad treba, ali imamo i mi puno toga za pokazati. Pripremili smo se i prilika je da u Marseilleu odigramo jednu dosta dobru utakmicu.

U ovakvim susretima posebna se odgovornost uvijek stavlja na vratara, a u Jadranu dobro znaju koliko će važan biti još jedan vrhunski nastup Marka Bijača.

- On je stup naše obrane, a obrana nam je forte igre. Bez njegovog pravog izdanja teško se možemo nadati dobrom rezultatu, ali ne treba ni Marku stavljati prevelik teret na leđa. Kad smo pravi i kad igramo agresivno, pokrivamo ono što smo se dogovorili i dobro stojimo s blokovima, onda je Marko samo korektor. Međutim, trebao bi nam njegov izvanredan dan u Francuskoj ili u Splitu da vjerujemo u trofej - zaključio je Marelja.

A upravo je Bijač jedan od igrača koji najbolje zna kakav ambijent čeka Splićane u Francuskoj. Iskusni vratar očekuje iznimno zahtjevnu utakmicu protiv momčadi koja praktički nema izraženih slabosti.

- Marseille je ekipa koja je na početku sezone sastavljana za Final Four Lige prvaka. Doživjeli su neuspjeh u grupnoj fazi, nisu prošli dalje i sigurno je da im je imperativ osvajanje ovog trofeja. Mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći da im to maksimalno otežamo počevši s utakmicom u subotu. Moramo biti mirni i koncentrirani od početka do kraja. Imaju jako malo slabih točaka. Pokušat ćemo zadržati aktivan rezultat do uzvrata u Splitu i onda pred našom publikom pokušati osvojiti trofej.

Vratar Jadrana posebno ističe fizičku moć francuske momčadi i širinu rostera kojom mogu držati visok intenzitet tijekom cijelog susreta.

- Fantastično su fizički pripremljeni. Imaju više od 15 igrača koji su gotovo svi u reprezentacijama i tijekom četiri četvrtine drže strašan ritam. Bit će jako teško, ali ako ostanemo fokusirani u obrambenom dijelu, vjerujem da imamo šanse.

Iako je prednost domaćeg bazena na strani Francuza, u Jadranu ne skrivaju ambicije.

- Razmišljamo isključivo o pobjedi. Mislim da je to jedini ispravan put. Idemo u Francusku kao da je ovo zadnja utakmica u sezoni. Iz četvrtine u četvrtinu pokušat ćemo što dulje biti u utakmici. Ako u tome uspijemo, i njih će početi hvatati blaga nervoza i onda imamo svoje šanse.

Jadran je ove sezone već pokazao da zna igrati velike europske utakmice na gostovanjima. Pobjede protiv Panathinaikosa u Ateni i BVSC-a u Budimpešti dodatno su podigle vjeru ove generacije da može napraviti još jedan korak više.

- Istina, iako je Marseille za stepenicu jača ekipa od svih s kojima smo se do sada susretali u Eurokupu. Idemo se „baciti na glavu” i pokušati napraviti što bolji rezultat - zaključio je Bijač.