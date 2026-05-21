Otvoren rok za prijedloge kandidata za javna priznanja Grada Sinja

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Sinja Marija Gaurina uputila je javni poziv vijećnicima, radnim tijelima Gradskog vijeća, gradonačelniku, pravnim osobama, ustanovama, udrugama građana, vijećima mjesnih odbora te građanima s prebivalištem na području Grada Sinja da predlože pojedince i kolektive zaslužne za razvoj i promicanje grada.

Inicijative se podnose u pisanom obliku, uz obrazloženje te po mogućnosti odgovarajuću dokumentaciju, Odboru za javna priznanja na adresu Dragašev prolaz 24, osobnom predajom ili preporučenom poštom. Prijedlozi pristigli nakon isteka roka neće se razmatrati.

Odluku o dodjeli javnih priznanja donosi Gradsko vijeće Grada Sinja isključivo na temelju prijedloga Odbora za javna priznanja, sukladno važećoj Odluci o javnim priznanjima Grada Sinja. Javna priznanja uključuju proglašenje počasnim građaninom Grada Sinja te dodjelu Nagrade Grada Sinja.

Nagrada Grada Sinja dodjeljuje se kao nagrada za životno djelo, osobna nagrada i kolektivna nagrada, i to za iznimne rezultate i doprinos na područjima gospodarskog i društvenog života od značaja za Grad Sinj. Počasnim građaninom može biti proglašena osoba koja se istaknula naročitim zaslugama za Grad Sinj.

Grad Sinj godišnje može dodijeliti jednu nagradu za životno djelo, tri osobne i dvije kolektivne nagrade te proglasiti jednu osobu počasnim građaninom, uz mogućnost iznimke kada to opravdavaju posebne okolnosti.

Iz Grada Sinja još jednom pozivaju sve predlagatelje da svoje inicijative kvalitetno obrazlože kako bi javna priznanja bila dodijeljena najistaknutijim pojedincima i organizacijama koji svojim djelovanjem doprinose razvoju i ugledu grada.