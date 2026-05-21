Split se sprema za norijadu: Policija pojačava nadzor na Rivi i Zvončacu

U petak, 22. svibnja 2026. godine centralno okupljanje maturanata na području Splita organizirano je s početkom u 13,00 sati na području Obale hrvatskog narodnog preporoda (Riva) nakon čega se nastavlja na prostoru parka Zvončac, ali proslave završetka škole održat će se u svim gradovima Splitsko-dalmatinske županije.

Policija će tijekom čitavog dana pojačano nadzirati mjesta okupljanja maturanata, posebno u zonama škola te na javnim mjestima i okupljalištima mladih kako bi ova proslava prošla bez narušavanja javnog reda, bez oštećenja tuđe imovine i drugih oblika nedoličnog ponašanja pojedinaca. Pozivamo maturante da tijekom slavlja vode računa o svojoj i tuđoj sigurnosti te o imovini te da i u veselju budu odgovorni.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Apeliramo na maturante da završetak škole proslave bez pretjeranog konzumiranja alkohola i vandalizma, da se suzdrže se od korištenja pirotehnike i ne upuštaju se u rizična i protupravna ponašanja.

Ujedno apeliramo i na roditelje da vode računa o sigurnosti svoje djece tako da im ako su položili vozački ispit ne dozvole upravljanje vozilima i da im skrenu pozornost na obavezu razumnog i racionalnog ponašanja i tijekom slavlja.

Pozivamo djelatnike u ugostiteljskim objektima i trgovinama da se pridržavaju zakonskih odredbi u vezi s obavljanjem svoje registrirane djelatnosti. Upozoravamo ugostitelje i trgovce da u interesu zaštite zdravlja i sigurnosti mladih ne prodaju alkoholna pića i duhanske proizvode osobama koje za to ne ispunjavaju uvjete, a što će policijski službenici također pojačano nadzirati.

Na području Zvončaca uz pripadnike redarske službe organizatora, bit će nazočni i djelatnici svih žurnih službi (policija, vatrogasci, HMP, Crveni križ) kako bi bili spremni pomoći ako to bude potrebno.

Dragi maturanti čestitamo vam završetak srednjoškolskog obrazovanja, uz želju da ćete svojim ponašanjem posljednjeg dana škole, pokazati da ste odgovorni mladi ljudi koji se mogu zabaviti bez ugrožavanja osobne sigurnosti, sigurnosti svojih prijatelja i građana, bez uništavanja imovine, paljenja pirotehnike i vandalizma.

Obavijest za vozače u Splitu

Od 13 do 14,30 sati na području Splita očekujemo pojačani intenzitet pješaka od Obale hrvatskog narodnog preporoda preko Obale kneza Branimira do parka na Zvončacu, radi čega pozivamo vozače na dodatan oprez.

S obzirom na to da je druženje maturanata na Zvončacu predviđeno do 20 sati, pozivamo vozače da tijekom čitavog dana na cestama oko parka na Zvončacu i na okolnim pravcima povećaju oprez.

Obavijest o snimanju

Policija će sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima snimati prostor održavanja javnog okupljanja i prilazne pravce.