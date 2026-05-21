NOVI TREND MEĐU PAROVIMA Pogledajte što biraju umjesto prstenja: "Neki su zajedno desetljećima i tek su tada poželjeli..."

Zaručnički i vjenčani prsten stoljećima su jedan od najprepoznatljivijih simbola ljubavi i predanosti. Još od vremena drevnog Egipta prsten je predstavljao vječnost i neraskidivu povezanost dvoje ljudi, a njegov kružni oblik simbolizirao je beskonačnost, sklad i trajanje. Upravo su Egipćani među prvima uveli običaj razmjene prstenja prilikom sklapanja braka, vjerujući kako zatvoreni krug štiti ljubav od nesreće i zlih sila.

Kroz povijest prsten je postao puno više od komada nakita. U mnogim kulturama označavao je pripadnost, odanost i obećanje zajedničkog života, a s vremenom su dijamantni zaručnički prsteni postali gotovo neizostavan dio prosidbe. Danas su simbol romantike, tradicije i statusa, no čini se da mlađe generacije sve češće traže drukčiji način izražavanja ljubavi.

Tinta na koži

Umjesto klasičnog prstenja, sve više parova bira - tetovaže.

Minimalističke linije na prstu, simboli, datumi ili sitni motivi koji imaju posebno značenje za dvoje ljudi postaju moderna alternativa skupocjenom nakitu. Tetovirano “prstenje” više nije rezervirano samo za buntovnike ili ljubitelje tetovaža, nego sve češće postaje izbor parova koji žele nešto osobnije, intimnije i trajnije.

O ovom trendu razgovarali smo sa splitskom tattoo majstoricom Teom Čagalj, koja kaže kako posljednjih godina primjećuje sve veći broj zaljubljenih parova koji dolaze upravo s idejom zajedničkih tetovaža.

“Primjećujem veliki porast partnerskih tetovaža i tetoviranog ‘prstenja’. Ljudi danas žele nešto osobnije, nešto što ima priču i emociju iza sebe, a ne samo formu koju društvo očekuje. Takve tetovaže više nisu samo prolazni trend, nego način na koji parovi žele pokazati povezanost i obilježiti odnos na sebi svojstven način”, govori nam Tea.

Zanimalo nas je koje motive parovi najčešće biraju umjesto klasičnog prstenja.

„Najčešće su to minimalističke linije na prstu, sitni simboli, datumi, inicijali ili motivi koji imaju posebno značenje samo za njih dvoje. Neki žele nešto potpuno diskretno, dok drugi biraju male umjetničke motive koji predstavljaju njihov odnos ili zajedničku priču. Upravo ta osobna nota mislim da ljudima najviše znači“, smatra naša sugovornica.

Trend nije rezrviran samo za mlade

Iako su mlađe generacije otvorenije prema ideji tetoviranog “prstenja” i partnerskih tetovaža, tatoo majstorica ističe kako interes već odavno nije vezan samo uz mlade.

“Definitivno su mlađi parovi hrabriji kada je riječ o takvim odlukama, ali interes dolazi iz svih dobnih skupina. Tetovaže danas više nisu nešto što ljudi rade isključivo zbog estetike. Sve češće ih doživljavaju kao uspomenu, emociju ili dio vlastitog identiteta”, govori Tea.

Dodaje kako joj se često javljaju i parovi koji su zajedno godinama, a tek tada odluče zajedničkom tetovažom obilježiti svoju vezu.

“Imala sam parove koji su zajedno desetljećima i tek su tada poželjeli napraviti nešto takvo. To im je bio simbol svega što su prošli zajedno, puno osobniji od bilo kakvog nakita”, navodi.

Najemotivniji trenutci iz tatoo studija

O tome koliko takve tetovaže ljudima znače najbolje govore priče koje ostanu i tattoo studijima. Tea kaže kako su joj upravo partnerske tetovaže često i najemotivniji dio posla.

„Posebno mi ostanu u sjećanju parovi koji ne žele “savršenu” ili klasičnu simboliku, nego nešto što je potpuno njihovo i što nitko drugi ne razumije na isti način. Upravo tada tetovaža postane puno više od crteža na koži postane uspomena i dio njihove priče. Mislim da je to najljepši dio ovog posla“, priznaje nam.

A hoće li ovaj trend nastaviti rasti i u budućnosti?

„Mislim da hoće, upravo zato što ljudi danas sve više žele autentičnost. Tetovaža je osobna, trajna i nosi emociju na drugačiji način od klasičnog nakita. Ne vjerujem da će zamijeniti prstenje, ali mislim da će sve više parova birati upravo taj alternativni, intimniji oblik povezivanja“, zaključuje za kraj našeg razgovora Tea Čagalj.