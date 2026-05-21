Grabar-Kitarović nakon ostavke Zlatka Mateše: "Nema šanse da se kandidiram"

Zlatko Mateša podnio je ostavku na mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, i to samo dan nakon što je na saborskom Odboru za sport tvrdio da su sredstva koja je Skijaški savez dobivao od HOO-a korištena zakonito. U priopćenju je kao razlog naveo moralnu odgovornost.

Mateša je u priopćenju poslao poruku i istražiteljima. "Smatram nužnim da institucije detaljno preispitaju i analiziraju poslovanje i djelovanje svih sastavnica sportskog sustava, u interesu njegove vjerodostojnosti i budućnosti, počevši od najvećih saveza, neovisno o udjelu javnih sredstava u njihovim proračunima", poručio je.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Grabar-Kitarović: Poštujem ostavku, ali sam iznenađena

Ostavku je za RTL Danas komentirala i članica Međunarodnog olimpijskog odbora Kolinda Grabar-Kitarović. "Poštujem ostavku koju je podnio dosadašnji predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša. Poznajem ga niz godina i poštujem ga kao čovjeka. Što se tiče tih malverzacija, doista ne znam. Moram reći da ne mogu vjerovati da se toliko novaca, navodno, zamračilo", izjavila je.

Poručila je kako ne bježi od odgovornosti, no smatra da u cijeloj priči nije bitan samo HOO. "Mislim da ipak i neke druge službe u RH trebaju promatrati nečiju imovinu, pretpostavljam da se plaćaju porezi kad se kupuju kuće. I razmišljati o tome je li razmjerno s primanjima te osobe", dodala je Grabar-Kitarović.

"Nema šanse da se kandidiram"

Bivša predsjednica nije htjela komentirati je li Mateša loše vodio Olimpijski odbor, ali je pojasnila svoju ulogu. "Nisam predstavnica Hrvatske niti me Hrvatska predlagala kao članicu niti me Hrvatska birala. Izabrana sam u Međunarodnom olimpijskom odboru kao nezavisna članica. Međutim, jesam članica vijeća po funkciji. I to je činjenica", istaknula je.

Odlučno je demantirala nagađanja da bi se mogla kandidirati za predsjednicu HOO-a, poručivši kako je zadovoljna onime što sada radi. "Ne pada mi to na pamet jer nemam vremena, nisam imala vremena ići niti na sjednice vijeća i posvetiti se svim pitanjima. Dakle, nema šanse", zaključila je Grabar-Kitarović.