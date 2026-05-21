Od sukoba s Ivoševićem do utrke za TZ: Gaia Vidović želi postati direktorica splitske Turističke zajednice

Turistička zajednica grada Splita uskoro bi trebala dobiti novog direktora, odnosno direktoricu, koji će ovu važnu gradsku turističku instituciju voditi u sljedećem četverogodišnjem mandatu.

Natječaj za izbor i imenovanje direktora Turističke zajednice grada Splita objavljen je 11. svibnja 2026. godine, a rok za podnošenje prijava istekao je 19. svibnja. Od kandidata se, među ostalim, traži odgovarajuće visoko obrazovanje, radno iskustvo, poznavanje stranog jezika, informatička pismenost te prijedlog četverogodišnjeg programa rada splitske Turističke zajednice. Za funkciju je potreban i položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici, no kandidat koji ga nema može ga, u slučaju imenovanja, položiti u roku od godine dana.

Kako doznajemo, najveće izglede za direktorsku poziciju trenutačno ima Nataša Bušić, dugogodišnja djelatnica Hrvatske gospodarske komore Split. Prema informacijama kojima raspolažemo, upravo bi nju na čelu splitske Turističke zajednice najradije vidjela Banovina, na čelu s gradonačelnikom Tomislavom Šutom. Odluka, ipak, još nije donesena. Na natječaj se javila i Alijana Vukšić, aktualna direktorica Turističke zajednice grada Splita, koja želi ostati na poziciji koju obnaša već niz godina. Direktorica splitske Turističke zajednice želi postati i Gaia Vidović, javnosti poznata kao bivša poslovna ravnateljica Hrvatskog narodnog kazališta Split.

Među kandidatima je i Ante Tonči Šundov, nekadašnji vlasnik K5 televizije. Njegovo ime ranije se u splitskoj javnosti vezalo uz slučaj gradskih prostora u Koteksovu neboderu, koje je prenamijenio u hostel bez dozvole Grada. Nakon toga je iz tog prostora bio i deložiran.

Konačnu odluku donosi Turističko vijeće

Novog direktora ili direktoricu izabrat će Turističko vijeće Turističke zajednice grada Splita. Na njegovu je čelu gradonačelnik Tomislav Šuta, koji je ujedno i predsjednik Turističke zajednice grada Splita. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete trebali bi biti pozvani na razgovor, nakon čega će Turističko vijeće odlučiti tko će u sljedeće četiri godine voditi jednu od ključnih turističkih institucija u gradu.

Posljednje ime koje se spominje među kandidatima je ono Gaie Vidović, javnosti poznate kao bivše poslovne ravnateljice Hrvatskog narodnog kazališta Split. Iako se njezino ime u turističkom kontekstu dosad nije pojavljivalo u prvom planu,

Tko je Gaia Vidović?

Gaia Vidović je magistrica ekonomije i magistrica forenzike. U životopisu navodi više od trinaest godina radnog iskustva u upravljanju poslovnim sustavima, financijama i ljudskim resursima, od čega jedanaest godina u turizmu kroz djelatnosti pripreme i usluživanja pića.

Široj javnosti poznatija je postala kao poslovna ravnateljica Hrvatskog narodnog kazališta Split, funkciju koju je, prema životopisu, obnašala od rujna 2023. godine. U toj je ulozi bila zadužena za poslovne procese, financije, javnu nabavu, kadrovske i administrativne poslove te koordinaciju operativnog sustava kazališta. Prije angažmana u HNK-u Split vodila je tvrtku Studio Proforma d.o.o., a radila je i kao predavačica na Ekonomskom fakultetu u Splitu. U životopisu posebno ističe iskustvo u strateškom i operativnom menadžmentu, financijama, kontrolingu, vođenju timova, marketingu i institucionalnoj suradnji.

Javnosti poznata i po sukobu s Bojanom Ivoševićem

Ime Gaie Vidović u javnosti se posebno istaknulo tijekom sukoba s tadašnjim splitskim dogradonačelnikom Bojanom Ivoševićem. Sukob je izbio u razdoblju dok je Vidović bila poslovna ravnateljica HNK-a Split, a u javnosti se najviše vodio oko njezina bolovanja, rada u kazalištu i njezinih tvrdnji o nepravilnostima u ustanovi.

Ivošević je tada javno problematizirao njezino bolovanje i putovanja, dok je Vidović odbacivala njegove navode. Tvrdila je da je izložena pritisku nakon što je upozoravala na nepravilnosti u poslovanju HNK-a Split. U jednoj od svojih javnih reakcija izjavila je da je Ivošević protiv nje pokrenuo "medijski linč" jer je, kako je tvrdila, ukazivala na nezakonitosti. Vidović je tada navodila i da je kao poslovna ravnateljica imala saznanja o zloupotrebama u kazalištu, dok je Ivošević u javnim istupima nastavio iznositi kritike na njezin račun.

U drugim reakcijama govorila je i o pokušaju diskreditacije te tvrdila da se njezino bolovanje koristi kao način skretanja pozornosti s problema u HNK-u Split. Slučaj je s vremenom prerastao okvire same kazališne uprave i postao dio šire splitske rasprave o načinu političke komunikacije, odnosu gradske vlasti prema javnim ustanovama i granicama javnog prozivanja zaposlenika. U tom je razdoblju HNK Split ionako bio jedna od osjetljivijih gradskih tema, obilježen napetostima u upravljanju, odlascima ljudi s važnih funkcija i javnim prijeporima oko odnosa u ustanovi.

U svakom slučaju, prema sadašnjim informacijama, Nataša Bušić ima najveće izglede za preuzimanje te pozicije. No do konačne odluke Turističkog vijeća, utrka za čelno mjesto splitske Turističke zajednice ostaje otvorena.