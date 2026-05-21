Na Žnjanu se održava jubilarna humanitarna utrka „Trčimo za obrok više“

Marijini obroci ove godine organiziraju desetu, jubilarnu humanitarnu utrku „Trčimo za obrok više“, koja će se održati u subotu, 23. svibnja 2026. godine na Žnjanu. Cilj događaja je osigurati obroke za djecu u najsiromašnijim predjelima svijeta, proširiti misiju Marijinih obroka, ali i potaknuti građane na kretanje, boravak na otvorenom i zajedništvo kroz volontiranje i sport.

Okupljanje i prijave počinju od 17:30 sati na Trgu kulture na Žnjanu (istočni dio Žnjana, ispred dječjeg igrališta). Službeni početak programa je u 18:00 sati.

Prve na redu su utrke za djecu na 100 i 300 metara i one počinju u 18:30 sati. Utrka za odrasle na 2,8 kilometara kreće u 19:00 sati.

Zahvaljujući sponzorima i vrijednim volonterima Marijinih obroka očekuje vas zanimljiv i bogat popratni sadržaj za djecu i odrasle tijekom cijelog programa koji će biti popraćen dobrom atmosferom.

"Pozivamo sve građane da u subotu posjete Žnjan, podrže sam događaj i provedu dan u zajedništvu te zajedničkim snagama s Marijinim obrocima nahranimo sljedeće dijete koje čeka svoj obrok", pozivaju organizatori.

Utrka je humanitarnog karaktera, a prikupljene donacije namijenjene su za kuhinju „Split, Hrvatska“ koja se nalazi u Zambiji, i u kojoj, zahvaljujući volonterima i podupirateljima iz Splita i Dalmacije djeca primaju svakodnevni školski obrok.

Za dječju utrku prijava nije potrebna, a preporučena dobrovoljna donacija iznosi simboličnih 3 eura.

Za utrku za odrasle prijave su obvezne, a prijaviti se možete putem poveznice ili na sam dan utrke. Preporučena dobrovoljna donacija je 10 eura. Svatko tko se prijavi može dobiti majicu Marijinih obroka na dar.

Osim u Splitu, humanitarne utrke održavaju se u Zagrebu (24.5.) i Slavonskom Brodu (23.5.).