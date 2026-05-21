Pljušte reakcije na Matešinu ostavku: "Još jučer se pravio kao da je volonter Majke Tereze"

Niz je saborskih zastupnika komentiralo ostavku Zlatka Mateše na mjesto predsjednika HOO-a i poručilo da je pozdravljaju, no oporba drži kako to nije dovoljno i da se treba raščistiti sve što se u sportu događalo u posljednje vrijeme, ističući da je HDZ stvorio politički okvir za takav sustav, piše N1.

SDP-ova Marija Lugarić misli da je riječ o dva interna obračuna, sportskom i unutarstranačkom.

"Danas je nestranački volonter Mateša maknut, ali time nije smaknuta hobotnica. Ona korupcijska hobotnica koja omogućava s HDZ-om povezanim interesnim akterima da i dalje kradu. HDZ je stvorio politički okvir za ovakav sustav i Plenkovićev režim nema ga namjeru promijeniti. Sustav koji omogućava krađu u sportu je politički stvoren, politički sponzoriran i politički održavan”, istaknula je Lugarić u četvrtak u Saboru.

Dodala je da treba izgraditi novi sustav u kojem će svi troškovi biti javno prikazani, u kojem će postojati revizija i u kojem će postojati nadzor, što dosad nije bio slučaj.

Marin Miletić iz Mosta misli da Matešina ostavka nije dovoljna, želi da se istraži svaki euro i da robijaju oni koji su krali od države i naroda.

"Pun mi je kufer lopina koji nas okružuju. To je potpuno nedovoljno. Zašto? Zato jer su izgradili državu u državi, zato jer su izgradili sistemsku korupciju, zato jer su krali desetke milijuna eura godinama. I sad kad smo ih pritisnuli uza zid, kada se razotkrilo njihovo mažnjavanje novca, sad je on podnio ostavku. Jučer na odboru pravio se kao da smo svi Teletabisi. Pravio se kao da je volonter Majke Tereze koji je došao iz Afrike, potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka", rekao je Miletić.

Kukavica: Matešina ostavka logičan je slijed svega što se događalo

DP-ov Ivica Kukavica rekao je kako njegova stranka pozdravlja Matešinu ostavku i da je ona logičan slijed svega što se događalo proteklih dana.

"Mi najodlučnije osuđujemo svaki vid korupcije i kriminala, od prvog dana kada smo ušli u vladajuću većinu. Apsolutno dajemo potporu svim institucijama da odrade svoj dio posla i da iskorijene to zlo koje baca sjenu na jedno područje koje nam treba biti stvarno na ponos i primjer svima", istaknuo je Kukavica.

Draženka Polović iz Možemo! rekla je kako je sport postao je jedan nebranjeni teritorij u društvu i sustav koji se godinama ne propituje zato što ga je HDZ proglasio nacionalnim interesom i svetinjom. Ako netko propituje taj sustav on se, kaže, automatski svrstava u prostor protiv reprezentacije, a time i protiv nacije i Hrvatske.

"Na taj način stvoren je savršeni štit u kojem se iz državnih poduzeća putem sponzorstva prelijeva preko sportskih saveza ogroman novac u privatne džepove. Mi pozdravljamo svaki napor da se raščisti i temeljito preispita poslovanje svih sportskih saveza i nakon toga i Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) kao njihove krovne organizacije. Zlatko Mateša je političar koji je bio Tuđmanov menadžer za privatizaciju i na čelu je Hrvatskog olimpijskog odbora od 2002. godine. Ja mislim da ni za jedno društvo, a kamoli za društvo koje spada u rang korumpiranih društva, nije zdravo da netko tako dugo bude na čelu jedne institucije”, istaknula je Polović.

U ime Kluba DOMiNO Igor Peternel rekao je da je od trenutka kada je ostavku na mjesto u Vijeću HOO-a podnio Marijan Kustić bilo jasno je Zlatko Mateša "dead man walking”.

„Ovo je jedna od najgorih afera, po meni, koja muči vladajuću stranku od uspostave Hrvatske. Potpuno je drugačija od svih jer je ovo afera bez kraja. Kopali vi lijevo, desno, sve je gore. Kopali vi dublje, sve je gore, a kopača je brdo”, istaknuo je Peternel. Misli i da se odlaskom Mateše neće ništa riješiti jer je "previše zainteresiranih i upletenih”.