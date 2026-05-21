Važna obavijest za vozače: Privremena regulacija prometa u Kaštel Starom

U sklopu „Projekta poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela-Trogir“, trenutno se izvode opsežni radovi koji imaju ključnu ulogu u poboljšanju sustava odvodnje i vodoopskrbe grada Kaštela. Radovi su obuhvaćeni Ugovorom B1-1, koji nosi naziv „Izgradnja dijela sekundarne kanalizacijske i vodovodne mreže na području Kaštel Lukšić, Kaštel Stari i Kaštel Novi“

Obavještavamo Vas da smo započeli sa radovima u ulici Gomile (Kaštel Stari) i to od kućnog broja 53 prema kućnom broju 17 na način da će se prethodno izvesti polaganje, odnosno izmještanje elektroenergetske mreže srednjeg napona u koordinaciji s HEP-ODS.

Promet će se u zoni radova odvijati prema privremenoj regulaciji prometa te će djelomično biti onemogućen prolaz vozilima.

Planirano trajanje radova je 2 tjedna. Nakon toga planirano je započeti radove na polaganju kolektora u ulici Vele njive od kućnog broja 70 do broja 80.

Molimo za razumijevanje tijekom izvođenja radova.

Izgradnjom podsustava Kaštela, Trogir, Seget, Okrug i Slatine u potpunosti će se realizirati ovaj vrijedan projekt kojim će se vodoopskrbna mreža na području Kaštela, Trogira i Čiova proširiti na dodatnih 7.700 stanovnika (2.548 priključaka) povećavajući stopu priključenosti na 99 %, dok će istodobno 32.477 stanovnika (8.613 priključaka) biti priključeno na sustav odvodnje čime će se priključenost podignuti sa sadašnjih 45 % na 97 %.

Podsjetimo, Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela-Trogir ukupno je vrijedan 244,8 milijuna EUR (bez PDV-a) i sufinanciran je sa 70% bespovratnih sredstva Europske unije iz Kohezijskog fonda. Nositelj ovog Projekta je Vodovod i kanalizacija Split, a realizira ga u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije, Hrvatskim vodama, gradovima Kaštela, Trogir i Split te općinama Okrug i Seget.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.