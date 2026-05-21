Štićenici Centra "Mir" u Rudinama izvest će predstavu "Crvenkapica"

U utorak, 26. svibnja, u Centru "Mir" u Rudinama održat će se Dan otvorenih vrata, a tom će prigodom štićenici Centra izvesti predstavu "Crvenkapica".

Predstava je rezultat projekta "Od predstave do kazališta", nastalog u suradnji kazališta PlayDrama i Centra "Mir". U pripremi predstave sudjelovalo je devetero štićenika, koji su protekla četiri mjeseca radili kroz poseban radionički program.

Voditelj projekta je Elvis Bošnjak, a u realizaciji su sudjelovali i suradnici Viviana Bojić, Nikolina Zoltner, Antonela Moranduzzo Gradski i Tea Požgaj. U predstavi nastupaju Jakov Bilandžić, Ivana Čaleta, Mateo Dragovčić, Denis Kolić, Anika Krušelj, Branko Plazonja, Ivana Stričević, Kristina Šalov i Sanja Šikman.

Iz Centra "Mir" poručuju kako bi im bilo iznimno drago da se javnost odazove i nazoči izvedbi, kojom će štićenici predstaviti rezultate višemjesečnog rada, kreativnosti i zajedničkog kazališnog procesa.