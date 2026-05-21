SheepAI Hackathon u Tehnološkom parku Split okupio je više od 150 sudionika: pobjedu odnio tim Splitko

Tijekom jednodnevnog natjecanja developeri, dizajneri, startup i product timovi razvijali su AI rješenja za svakodnevne gradske izazove u sklopu teme „Let’s Make Split Better“, uz nagradni fond od 15.000 eura.

Hackathon su organizirali SheepAI, Tehnološki park Split i Grad Split s ciljem jačanja lokalne i regionalne AI i tech zajednice te poticanja razvoja konkretnih rješenja temeljenih na umjetnoj inteligenciji. Događaj su otvorili predstavnici organizatora, Razvojne agencije Split – RaST i Grada Splita.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Tijekom hackathona sudionici su razvijali prototipove usmjerene na svakodnevni život grada, javne usluge, turizam, mobilnost, komunikaciju s građanima i korištenje gradskih podataka. Predstavljena rješenja pokazala su kako umjetna inteligencija može pomoći u jednostavnijoj komunikaciji građana s javnom upravom, upravljanju turističkim gužvama, prijavi komunalnih problema te razvoju novih digitalnih servisa za grad.

Prvo mjesto osvojio je tim Splitko, koji je razvio koncept gradskog AI asistenta i podatkovnog orkestratora. Rješenje objedinjuje različite javne i gradske izvore podataka te ih građanima i službama prikazuje kroz razgovorno sučelje, dashboard, WhatsApp ili telefonski kanal, s ciljem jednostavnijeg pristupa informacijama i gradskim servisima.

Drugo mjesto osvojio je tim Šalter s rješenjem koje građanima omogućuje prijavu problema i postavljanje administrativnih pitanja putem WhatsAppa. Njihov AI agent pomaže u komunikaciji s gradskim službama, obradi prijava komunalnih problema i usmjeravanju korisnika prema relevantnim informacijama i procedurama.

Treće mjesto pripalo je timu JužinaAI za rješenje Guardians of Split, usmjereno na upravljanje turističkim kretanjima i smanjenje gužvi u povijesnoj jezgri Splita. Rješenje kombinira interaktivnu kartu grada, preporuke alternativnih ruta i AR elemente kako bi turistima ponudilo kvalitetnije iskustvo, a gradu uvid u opterećenost najposjećenijih lokacija.

Osim pobjedničkih timova, sudionici su tijekom hackathona razvijali i niz drugih ideja koje povezuju umjetnu inteligenciju, gradske izazove i praktične digitalne servise. Naglasak događaja bio je na učenju kroz rad, povezivanju sudionika i razvoju prototipova koji mogu poslužiti kao inspiracija za buduća pametna gradska rješenja.

Ovogodišnji SheepAI Hackathon pokazao je velik interes za razvoj AI rješenja u Splitu te dodatno povezao studente, developere, dizajnere, startup i product timove, stručnjake i entuzijaste oko konkretnih izazova grada. Događaj su podržale brojne domaće tehnološke kompanije i partneri, među kojima su Infobip, OTP banka, Reeinvent, EasyLazy, Digitalna Dalmacija i Serenity.