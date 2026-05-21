Mladi robotičari iz Splita osvojili Hrvatsku: SDŽ pokreće županijsku ligu robotike

Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban primio je danas učenike Zajednice tehničke kulture grada Splita koji su osvojili 1. mjesto na državnom natjecanju Robokup 2026., jednom od najvažnijih natjecanja iz robotike i tehničke kulture u Republici Hrvatskoj.

Na prijemu su sudjelovali učenici Luka Zulim, Mislav Sekovski i Toma Mandalinić, njihova mentorica i stručna suradnica Zajednice tehničke kulture grada Splita Valentina Čokić, predsjednik Nadzornog odbora Zajednice tehničke kulture grada Splita Igor Radanović, tajnik Zajednice tehničke kulture grada Splita Tomislav Nikolić te predsjednik Zajednice tehničke kulture grada Splita Martin Olujić.

Ovogodišnja državna razina natjecanja Robokup, 19. po redu, održana je u Zadru te je okupila 81 učenika raspoređenog u 27 tročlanih ekipa iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ekipa Zajednice tehničke kulture grada Splita posebno se istaknula izvrsnim rezultatima u svim disciplinama natjecanja te zasluženo osvojila prvo mjesto u ukupnom poretku.

Mladi robotičari tijekom prijema predstavili su svoj rad iz područja robotike i programiranja. Objasnili su kako su izradili i programirali robota opremljenog senzorima koji može pratiti crtu, prepoznavati prepreke i samostalno se kretati, kao i zadatke vezane uz elektroničke sklopove, upravljanje motorima i mikroupravljačima.

Župan je čestitao učenicima i njihovoj mentorici na iznimnom uspjehu te naglasio važnost ulaganja u znanje, tehničku kulturu i mlade talente.

„Ovi mladi ljudi pokazali su kako se znanjem, trudom i timskim radom mogu ostvariti vrhunski rezultati. Splitsko-dalmatinska županija nastavit će snažno podupirati projekte tehničke kulture i robotike jer upravo ovdje vidimo budućnost razvoja, inovacija i novih tehnologija. Posebno me veseli što naši učenici već danas svojim znanjem konkuriraju najboljima i predstavljaju našu županiju na najljepši mogući način“, istaknuo je župan Boban.

Predstavnici Zajednice tehničke kulture grada Splita naglasili su kako uspjeh nije došao slučajno, već kao rezultat dugogodišnjeg kontinuiranog rada s djecom kroz radionice, edukacije i mentorski program.

Tijekom sastanka najavljena je i inicijativa za pokretanje županijske lige robotike već od iduće školske godine, u suradnji sa školama, udrugom Innovatic i Zajednicom tehničke kulture.

Pročelnik Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Željko Primorac istaknuo je kako će Županija nastaviti ulagati u razvoj tehničke kulture i robotike.

„Na državnom natjecanju i prvenstvu Robokup sudjelovalo je 27 ekipa iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a prvo mjesto osvojila je ekipa Zajednice tehničke kulture Split, na ponos Splitsko-dalmatinske županije i Grada Splita. Od iduće školske godine pokrećemo županijsku ligu tehničke kulture i robotike, a cilj nam je projekt proširiti i na sve četiri dalmatinske županije. Želimo graditi Split i našu županiju kao središte razvoja robotike u Hrvatskoj te mladima omogućiti još kvalitetnije uvjete za razvoj znanja, inovacija i novih tehnologija“, poručio je Primorac.