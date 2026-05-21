Gorilo u Podstrani, kanaderi gasili požar

U Podstrani je danas oko 18 sati izbio požar na području padina Peruna.

Prema dostupnim informacijama, požar je zahvatio južne padine brda Perun. Na teren su odmah izašle vatrogasne snage koje rade na njegovom gašenju i sprječavanju daljnjeg širenja vatre.

Detaljnije informacije o uzroku požara i razmjerima štete bit će poznate nakon intervencije i službenih očitovanja nadležnih službi.

U međuvremenu se zahvaljuje svim angažiranim vatrogascima na terenu, kao i posadama kanadera koje su značajno pomogle u gašenju požara iz zraka i stavljanju situacije pod kontrolu.