UFC dao otkaz hrvatskom borcu

Ivan Erslan (15-6) više nije UFC-ov borac, prenosi novinar Guilherme Cruz s MMA Fightinga. Najbolja MMA organizacija uručila je otkaze nekolicini boraca, a među njima je i Hrvat koji je prošlog vikenda ostvario prvu pobjedu u organizaciji nakon uvodna tri poraza, piše Index.

Erslanu je poslije slavlja nad Georgeom Tuco Tokkosom istekao prvi ugovor, a UFC mu nije odlučio dati novi. Tokkos je također dobio otkaz nakon što je ostvario jednu pobjedu u četiri meča. Činjenica da su obojica otpuštena nakon međusobnog dvoboja čini tu borbu gotovo besmislenom. Tokkos je jedinu pobjedu ostvario prisiljavanjem na predaju protiv Juniora Tafe.

Ketlen Vieira has been removed from the UFC roster, per sources. She leaves after defeating Jacqueline Cavalcanti. Ivan Erslan also parts ways despite winning his last fight. Tuco Tokkos and Daniel Barez have also been removed from the UFC roster. Story coming to @MMAFighting. — Guilherme Cruz (@guicruzzz) May 21, 2026

Erslan je Tokkosa pobijedio jednoglasnom odlukom sudaca (29-28 x3). Hrvatski borac u prvoj je rundi bio na korak od poraza nakon što je prethodno dominirao, da bi u preostale dvije potpuno preuzeo kontrolu borbe u parteru i uvjerljivo ih priveo kraju.

34-godišnji Hrvat je prethodno odradio tri borbe u UFC-u te je sva tri puta izgubio. Podijeljenom sudačkom odlukom pobijedio ga je u rujnu 2024. godine Ion Cutelaba, dok je 2025. godine jednoglasnom odlukom izgubio od Navaja Stirlinga, a gušenjem u prvoj rundi od JimmyjaCrutea.

Za očekivati je da će se Erslan sada vratiti u FNC, organizaciju u kojoj ima omjer 3-0 te će loviti pojas poluteške kategorije. Podsjetimo, aktualni prvak je Slovenac Jakob Nedoh, koji je u travnju u Ljubljani došao do pojasa nakon pobjede protiv tadašnjeg prvaka Mateja Batinića.