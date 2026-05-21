EP ILCA 2026 Nevera zaustavila jedrenje, rezultati ostaju nepromijenjeni

Petog dana Otvorenog Europskog seniorskog prvenstva u olimpijskim klasama ILCA 6 i ILCA 7, koje se održava u Marini Kaštela, jedriličari su ostali bez novih bodovanih plovova, ovoga puta zbog nestabilnih vremenskih uvjeta i prijetnje neverina.

Dan je započeo uz promjenjiv i nekonzistentan vjetar, zbog čega je regatni odbor odgodio izlazak na more. U Marini Kaštela već od jutarnjih sati vladala je živa atmosfera među natjecateljima, trenerima i pratećim ekipama, dok se čekao razvoj vremenske situacije i mogući start regata.

Flota je naposljetku isplovila nešto prije 14 sati prema regatnim poljima postavljenima u Kaštelanskom zaljevu, no ubrzo nakon dolaska na more, sa sjeverne strane Kozjaka počeli su se razvijati olujni oblaci i nevera. Regatni odbor brzo je reagirao te je, zbog sigurnosti svih sudionika, donesena odluka o povratku flote u marinu bez održanih jedrenja.

Kako tijekom dana nije bilo novih plovova, u ukupnom poretku Otvorenog prvenstva ostaju rezultati od prethodnog dana.

U konkurenciji Europskog prvenstva vodeći je Cipranin Pavlos Kontides, ispred Njemca Phillipa Buhla i Talijana Lorenza Branda Chiavarinija, dok je hrvatski predstavnik Filip Jurišić i dalje na četvrtom mjestu.

U klasi ILCA 7, odnosno u ukupnom poretku Otvorenog prvenstva Europe, i dalje vodi Novozelanđanin George Gautrey, drugi je Cipranin Pavlos Kontides, dok je treći Nijemac Philipp Buhl.

Od hrvatskih predstavnika najbolji je Filip Jurišić na sedmom mjestu ukupnog poretka, dok je Tonči Stipanović trenutno na 36. mjestu.

Kod jedriličarki u ILCA 6 u poretku Europskog prvenstva vodi Mađarica Maria Erdi, druga je Belgijka Emma Plasschaert, a treća Britanka Matilda Nicholls. Hrvatska predstavnica Petra Marendić nalazi se na 22. mjestu u europskoj konkurenciji.

U ukupnom poretku Otvorenog prvenstva Europe vodstvo drži Mađarica Maria Erdi, druga je Amerikanka Charlotte Rose, a treća Belgijka Emma Plasschaert.

U muškoj konkurenciji klase ILCA 6 vode Talijani Claudio Crocco, Lorenzo Ghirotti i Giovanni Bedoni, koji ujedno drže i prva tri mjesta Europskog prvenstva.

Natjecanje se nastavlja posljednjeg dana prvenstva, a prognoza ponovno najavljuje buru i zahtjevne uvjete na moru.