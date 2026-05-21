Evo kako će se obračunavati nova carina na male pakete

Od naušnica i naočala do kozmetike i dodataka za kućanstvo - ultra jeftina roba s kineskih internetskih platformi uskoro više neće biti toliko povoljna. Za pakete iz trećih zemalja vrijednosti manje od 150 eura od srpnja se uvodi nova carinska naknada, piše Dnevnik.

"Da, naručivala sam. Ali sitnice za kupaonu, za neku opću upotrebu su itekako dobre, a jeftine", rekla je Dragana iz Zagreba.

"Neke jeftine robe, čisto jednokratno, tako da je zabavno za isprobati, ali nije baš da traju", kaže jedan građanin.

Prema novim pravilima, naplaćivat će se fiksna carina od tri eura i to po vrsti robe. Primjerice, ako u jednoj pošiljci stignu slušalice, majica i igračka, kupac će uz cijenu proizvoda platiti tri puta po tri eura carine.

Sve će ovisiti i o načinu deklariranja robe.

"Recimo da netko naruči dvije majice. Ako su deklarirane kao jedna stavka, bit će naplaćena jedna fiksna carina u iznosu od 3 eura. Međutim, ako deklarant deklarira dvije majice kao dvije stavke deklaracije, bit će naplaćena dva puta fiksna carina, odnosno iznos od 6 eura", objasnila je Melita Buljan iz Carinske uprave.Istraživanje Hrvatske gospodarske komore pokazalo je da bi dodatna naplata mogla odvratiti više od polovice potrošača od takve kupnje - čak 52,8 posto ispitanika.

"Utjecaj na hrvatsko tržište mogao bi biti upravo u smjeru vraćanja određenog dijela kupovine na lokalne trgovce, trgovce unutar Europske unije. Ili opcija koja se također pojavljuje - otvaranje skladišta velikih platformi unutar EU", rekla je Maja Bogović, direktorica Sektora za trgovinu HGK.

Nove mjere znače i više posla za carinu, koja do kraja godine planira uvesti i dodatnu naknadu za rukovanje pošiljkama.

Fiksna carina od tri eura neće se naplaćivati odmah prilikom kupnje.

"Trenutno neće. U trenutku kad oni kliknu neće plaćati fiksnu carinu, nego će u trenutku kad prihvate pošiljku, odnosno kad pošiljka bude uručena, platiti taj iznos zajedno s troškovima koje plaćaju poštanskom ili kurirskom operateru", rekla je Buljan.

Procjenjuje se da svakoga dana u Europu uđe oko 12 milijuna takvih paketa. Tijekom 2024. godine ta je brojka narasla na čak 4 milijarde i 600 milijuna pošiljaka. Kada bi se na svaki paket naplatilo tri eura, ukupan iznos dosegnuo bi 13,8 milijardi eura.

"S obzirom na to da većina tih pošiljaka ima sadržaj niske vrijednosti, očekujemo da će dodatna carinska davanja svakako utjecati na broj narudžbi i broj pošiljaka. Pošta će se prilagoditi tržišnim uvjetima i novim pravilima Europske unije", rekao je Nikola Baraš, glasnogovornik Hrvatske pošte.

Ako proizvodi ne budu odgovarali kupcima, moći će ih vratiti kao i dosad. No jednom plaćena carina neće se vraćati.