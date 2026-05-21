Ivan Leko s Club Bruggeom osvojio naslov prvaka Belgije

Nogometaši Club Bruggea novi su prvaci Belgije. Momčad koju vodi hrvatski trener Ivan Leko matematički je osigurala naslov prvaka kolo prije kraja belgijskih Champions’ Play-offa, nakon raspleta u kojem je Brugge odigrao 2:2 kod KV Mechelena, dok je njegov jedini konkurent Union Saint-Gilloise ostao na 0:0 kod Genta. Belgijski De Standaard piše da je Club Brugge u Mechelenu “igrao s vatrom”, ali je naslov potvrdio zahvaljujući remiju Uniona u Gentu.

Belgijski Het Nieuwsblad naglašava da rezultat Club Bruggea na kraju nije ni bio presudan jer Union nije uspio svladati Gent, čime je i matematički ostao bez izgleda za naslov. Isti izvor navodi i da će se u redovima Uniona posebno pamtiti poništeni pogodak Biondića u završnici susreta.

Club Brugge je ovom titulom osigurao i izravan plasman u ligašku fazu Lige prvaka sljedeće sezone. Belgijski Voetbalkrant uoči završnice je isticao da Brugge lovi svoj 20. naslov belgijskog prvaka, nakon što je velikom pobjedom nad Unionom preuzeo ključnu prednost u borbi za vrh.

Leko je tako sezonu završio na najbolji mogući način, a Brugge se vratio na belgijski tron nakon dramatične završnice prvenstva.

