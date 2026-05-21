Otac zaboravio djevojčicu odvesti u vrtić, ostala u automobilu satima

Dvogodišnja djevojčica preminula je od toplinskog udara na sjeverozapadu Španjolske nakon što je ostala u očevu automobilu.

Djevojčica je doživjela srčani zastoj u srijedu poslijepodne u mjestu Brion. Nekoliko je sati provela u automobilu nakon što ju je otac zaboravio odvesti u vrtić, prenosi Dnevnik.

Otac je tog jutra starije dijete odvezao u školu, a potom je trebao ostaviti i dvogodišnjakinju u vrtiću. No tijekom vožnje je telefonirao te mu je to odvuklo pozornost. Umjesto u vrtić otišao je na posao, a djevojčicu je ostavio u automobilu.

Da se dogodila tragedija, shvatila je majka kada je došla po dijete u vrtić. Ondje su joj rekli da djevojčica nije ni došla. Roditelji su tada pozvali hitne službe, a djevojčica je prevezena u bolnicu, gdje su joj samo mogli konstatirati smrt.

Policija istražuje slučaj, a obitelji je pružena psihološka pomoć. Općina Brion, gdje se tragedija dogodila, proglasila je dvodnevnu žalost. Za petak je najavljena i minuta šutnje u znak sjećanja na djevojčicu.

Španjolska se ovih dana suočava s temperaturama kakve su uobičajene usred ljeta. Državna meteorološka služba Aemet objavila je da bi iznimno visoke temperature u nekim južnim dijelovima zemlje mogle dosegnuti između 36 i 38 stupnjeva.

Meteorolozi navode da ovo razdoblje vrućina tehnički još ne zadovoljava kriterije za toplinski val, ali moglo bi potrajati do sredine idućeg tjedna.

Španjolska je među europskim zemljama koje su posebno izložene posljedicama klimatskih promjena. Posljednjih godina bilježi sve više toplinskih valova i velikih šumskih požara.