Dalmatinac pao u Milijunašu na pitanju o kultnoj pjesmi Novih fosila. Kakav fail publike!

U vrući stolac nasuprot Tarika kao drugi natjecatelj sjeo je Aleksandar Opačić iz Zadra, inače 41-godišnji inženjer geodezije koji slobodno vrijeme voli provoditi na koncertima i pub kvizovima. U pratnji mu je bio otac Mile, piše HRT.

Aleksandar je u igri djelovao vrlo sigurno od samog početka pa je bez problema stigao do prvih 150 eura. Točno je odgovorio i na pitanje o rijeci koja odvaja Hrvate i Mađare, čime je osvojio 300 eura, a zatim i na pitanje o Kostelićima te došao do 600 eura.

Savladao je i filmsko pitanje o francuskom glumcu koji u filmu štiti američku djevojčicu. Iako je priznao da mu film nije jača strana, odlučio se za Jeana Rena i pogodio za iznos od 1.000 eura. Znao je i odgovor na pitanje o svjetskom čudu staroga svijeta koje je stradalo u požaru odnosno Artemiziju u Efezu što mu je donijelo 2.500 eura.

Ipak, na desetom pitanju bio je kraj igre za sjajnog Aleksandra. Tražio se naziv pjesme Novih fosila iz koje dolaze stihovi: „U najdaljem kutu moje sobe, uvijek me srce tiho zazebe“.

Ponuđeni odgovori bili su: A: Plava košulja, B: Košulja, C: Košulja plava, D: Najdraža košulja plava.

Aleksandar nije bio siguran u naziv pjesme pa je zatražio prvi džoker. Odlučio se za publiku koja je čak 74 % glasova dala odgovoru „Košulja plava“. Nažalost, to je bio netočan odgovor. Točan naziv pjesme je „Plava košulja“, koji je dobio tek 5 % glasova publike. Tako je odlični natjecatelj iz Zadra emisiju završio sa samo 150 eura u džepu, i još dva neiskorištena džokera na raspolaganju.

Prethodnik Aleksandra bio je natjecatelj Tino Nevešćanin iz Gustirne kraj Trogira, koji inače živi u Splitu. Ovaj 31-godišnjak radi kao viši laborant na Pomorskom fakultetu, ljeti je skiper, a u slobodno vrijeme svira bubnjeve. U studiju ga je bodrila djevojka Ana.

Tino je nakon prelaska prvog praga, nanizao tri točna odgovora te osvojio 1.000 eura. Znao je pitanje o epilepsiji koja se spominje u upozorenjima kod instaliranja videoigara, da su Australci podigli golemu ogradu kako bi zaštitili ovce od dinga, a potom i da je pisac Rudyard Kipling nekada koristio svastiku na naslovnicama svojih knjiga.

Prvi ozbiljniji izazov stigao je na devetom sportskom pitanju za 2.500 eura, tražio se jedini od četiri velika američka sporta bez pozicije centra. Tino je priznao da mu sport nije "jača" strana pa je pomoć zatražio od publike, koja ga je s 87 % glasova za odgovor A: Bejzbol usmjerila na točan odgovor.

Na pitanju za prelazak drugog praga tražio se grad koji je bio evakuiran, opljačkan i djelomično uništen prije bitke kod Salamine. Tino se za pomoć obratio džokeru "zovi", koji mu je poručio da se radi o Ateni, što mu je donijelo minimalno osvojenih 5.000 eura.

Posljednji džoker Tino je iskoristio na 11. pitanju u kojem se tražio broj zastupnika koji bira svaka od deset redovnih izbornih jedinica za Hrvatski sabor, ne računajući dijasporu i nacionalne manjine. Nakon "pola-pola", odlučio se za odgovor C: 14 i pogodio, te osvojio lijepih 10.000 eura!

Ipak, za njega je igra završila na 12. pitanju jer nije znao u koju je skupinu svrstan posljednji kemijski element u periodnom sustavu elemenata. Da je nastavio igru, odabrao bi A: alkalijskih metala, a točno je D: plemenitih plinova, pa sreća da je odustao.

Treća natjecateljica večeri bila je Ivana Pašalić iz Osijeka, profesorica hrvatskog jezika i književnosti. Slobodno vrijeme provodi uz pub kvizove i vrtlarstvo, a u pratnji joj je bila snaha Vesna.

Ivana je uspješno odgovorila na prvih šest pitanja i osvojila 300 eura. Na sedmom pitanju nije bila sigurna po kome je nazvano lasersko hlađenje atoma koji gube energiju stalnim “penjanjem” uz energetske brjegove.

Posegnula je za džokerom "zovi" međutim on nije dobro čuo pitanje, pa je vrijeme isteklo. Nakon kraće dileme između Tantala i Sizifa, Ivana se na kraju odlučila za točan odgovor D: po Sizifu, što joj je donijelo 600 eura i nastavak igre u idućoj emisiji.