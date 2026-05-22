Istina je, prvi toplinski val već ovog vikenda. Temperature će u Dalmaciji rasti do čak 32!

Jučer je Dubrovnik bio najtopliji u zemlji. Najviša dnevna temperatura zraka dosegla je 29,6°C (zaokruženo 30°C). Drugi najtopliji na ljestvici DHMZ-ovih mjernih postaja bio je Hvar (28,9°C), a treće mjesto Ploče (28,2°C.).

Nakon promjenjivog prvog dijela tjedna, njegov drugi dio donio je stabilizaciju, a tako će ostati ne samo u dane vikenda nego i do kraka aktualnog mjeseca, odnosno klimatološkog proljeća.

Danas će biti pretežno sunčano i suho. Puhat će umjerena do pojačana bura, popodne na moru tramontana koja prema otvorenom krajem dana može imati jake udare. Minimalne jutarnje temperature zraka od 11 do 21°C. Najviše dnevne temperature od 23 do 30°C.

Stabilno će se nastaviti u subotu. Bit će pretežno vedro. Puhat će umjerena do pojačana bura, popodne na moru tramontana koja prema otvorenom krajem dana može imati jake udare. Minimalne jutarnje temperature zraka od 11 do 21°C. Najviše dnevne temperature od 25 do 31°C.

Gotovo identične vremenske prilike očekuju nas u nedjelju. Dominantan vjetar bit će bura, povremeno s jakim udarima. Bit će još toplije pa će najviše dnevne temperature biti od 25 do čak 32°C.