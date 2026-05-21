Šest dodataka prehrani koje nikada ne biste trebali uzimati s kavom

Iako dodaci prehrani mogu pomoći u popunjavanju nutritivnih nedostataka, njihova učinkovitost može biti smanjena ako ih uzimate s jutarnjom kavom. Prema nutricionistima, kava može negativno utjecati na način na koji tijelo apsorbira određene vitamine i minerale, potencijalno umanjujući njihove željene učinke. Od željeza do kalcija, donosimo popis dodataka prehrani koje stručnjaci preporučuju uzimati odvojeno od omiljenog napitka, piše Martha Stewart.

Dodaci prehrani koje ne treba uzimati s kavom

Kako biste osigurali optimalnu djelotvornost, sljedeće dodatke prehrani uzimajte odvojeno od kave.

Kalcij

"Kofein, najpoznatiji spoj u kavi, ima manji utjecaj na apsorpciju kalcija", kaže Laura Bishop-Simo, registrirana dijetetičarka u Medicinskom centru Wexner na Državnom sveučilištu Ohio. Stefanie Jaskot, registrirana dijetetičarka u Medicinskom centru Sveučilišta Hackensack, objašnjava da kofein djeluje na dva načina, piše Index.

"Kao prvo, kofein je diuretik, što znači da potiče češće mokrenje", kaže Jaskot. To može u manjoj mjeri sniziti razinu kalcija jer se mala količina tog minerala izlučuje urinom. "Osim toga, kofein može blago smanjiti količinu kalcija koju tijelo apsorbira iz hrane. Također može ometati djelovanje vitamina D, koji je važan za apsorpciju kalcija", napominje Jaskot.

Ako ipak morate piti kavu neposredno prije ili nakon uzimanja kalcija, izgubljeno se može nadoknaditi. "Izgubljeni kalcij lako se može nadoknaditi dovoljnim unosom kroz prehranu. Primjerice, dodavanje malo mlijeka u kavu može pomoći uravnotežiti taj gubitak", kaže Jaskot.

Željezo

Željezo je još jedan dodatak koji ne ide dobro uz kavu, a razlog tome su polifenoli, antioksidativni spojevi prisutni u kavi. Iako polifenoli imaju značajne zdravstvene prednosti, mogu ometati apsorpciju željeza. Jaskot pojašnjava da se polifenoli u želucu mogu vezati za željezo iz biljnih izvora i dodataka prehrani, što tijelu otežava apsorpciju tog minerala.

Bishop-Simo potvrđuje da polifenoli iz kave, poput tanina i klorogenske kiseline, mogu značajno smanjiti apsorpciju. Kako biste poboljšali učinak dodataka željeza, uzimajte ih s izvorom vitamina C, poput svježih naranči, bobičastog voća, kivija ili papaje.

Cink

Mnogi uzimaju cink za jačanje imuniteta jer je ključan za normalnu funkciju imunološkog sustava. Iako je primamljivo započeti dan s ovim dodatkom, izbjegavajte ga uzimati s kavom. "Cink se veže za tanine iz kave, stvarajući složene spojeve koji ograničavaju njegovu apsorpciju u tijelu", kaže Bishop-Simo.

Vitamini B skupine

Postoji osam vitamina B skupine, a bez obzira na to uzimate li jedan ili sve, važno je konzumirati ih odvojeno od kave. Prema Bishop-Simo, kava ne samo da potencijalno blokira apsorpciju mnogih vitamina B skupine, već kao blagi diuretik može povećati i njihovo izlučivanje urinom.

Vitamin D

Vitamin D pomaže tijelu apsorbirati kalcij te je ključan za zdrav imunološki sustav i snagu mišića. Dodaci mogu biti korisni jer mnogi ljudi ne dobivaju dovoljno vitamina D iz hrane ili sunca. Ipak, treba ih uzimati odvojeno od kave. "Kofein iz kave može otežati tijelu iskorištavanje vitamina D tako što smanjuje učinkovitost receptora za vitamin D u stanicama", kaže Jaskot.

"To znači da, čak i ako uzimate dodatke vitamina D, vaše tijelo možda neće moći iskoristiti taj vitamin onako dobro kako bi trebalo", napominje ona. Ako vam je zdravlje kostiju prioritet, uz odvojeno konzumiranje kave i dodataka, nastojte prehranom unijeti dovoljno kalcija i vitamina D.

Magnezij

Dodaci magnezija korisni su za grčeve u mišićima i zdravlje srca. No, ako ih uključujete u svoju rutinu, pazite na vrijeme ispijanja kave. "Kofein djeluje kao diuretik, zbog čega češće mokrite", kaže Jaskot. "To pojačano mokrenje može izbaciti ključne minerale, poput magnezija, prije nego što ih tijelo u potpunosti apsorbira", pojašnjava.

Drugim riječima, kofein ne blokira apsorpciju magnezija u želucu, već ubrzava njegovo izbacivanje iz organizma. Budući da magnezij može pospješiti san, razmislite o uzimanju navečer, što će olakšati odvajanje od kave.

Kada uzimati dodatke prehrani

Kako bi se osigurala učinkovitost navedenih dodataka, ključno je napraviti pauzu između njihovog uzimanja i ispijanja kave. "Pričekajte najmanje sat vremena između ispijanja kave i uzimanja dodataka prehrani", savjetuje Jaskot.

"Također, dodatke možete uzeti uz obrok tijekom kojeg ne pijete kavu, primjerice uz ručak ili večeru", dodaje. Važno je napomenuti da se dodaci poput vitamina A, E, K i C mogu uzimati s kavom jer ona ne utječe na njihovu apsorpciju, zaključuje Jaskot.