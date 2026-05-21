Sudac i zatvor bili protiv, ali Aleksić je ipak pušten sedam mjeseci ranije. Evo tko je to odlučio

Index je sa Županijskog suda u Splitu i Županijskog suda u Šibeniku dobio potvrdu da je ubojica iz Drniša Kristijan Aleksić u prosincu 2015. bio pušten na uvjetni otpust. Kazna od 15 godina zatvora koju je dobio zbog ubojstva 22-godišnjakinje i pokušaja nanošenja teške ozljede drugom zatvoreniku bila mu je skraćena za čak sedam mjeseci, odnosno toliko ranije je izašao na slobodu.

Uprava zatvora i sudac bili protiv

Uvjetni otpust dobio je iako se tome protivila uprava Zatvora u Šibeniku, a isti stav imao je i sudac izvršenja šibenskog Županijskog suda. Unatoč tome, Povjerenstvo za uvjetni otpust Ministarstva pravosuđa donijelo je 19. listopada 2015. odluku da Aleksić može na slobodu. Iz zatvora je izašao 11. prosinca 2015., a uvjetni otpust trajao mu je do 30. srpnja 2016., odnosno do isteka kazne. Iz toga proizlazi da je iz zatvora pušten sedam mjeseci i 19 dana prije isteka kazne.

Aleksić je prije toga pravomoćno bio osuđen na 14 godina zatvora zbog teškog ubojstva, a potom i na godinu i četiri mjeseca zatvora zbog pokušaja nanošenja teške tjelesne ozljede. Te su mu kazne kasnije objedinjene u jedinstvenu kaznu zatvora od 15 godina.

31 incident u zatvoru, a ipak pušten na slobodu

Index je već javljao da je Aleksićevo ponašanje u zatvoru bilo problematično, odnosno da se konfrontirao s brojnim zatvorenicima, pa je morao ići sam u šetnje. Nitko mu nije dolazio u posjet, a neko vrijeme proveo je i u samici. Ministarstvo pravosuđa potvrdilo je da je Aleksić izazvao 31 incident tijekom izdržavanja kazne, a i kazneno djelo pokušaja nanošenja teške ozljede počinio je u zatvoru - nasrnuo je na drugog zatvorenika daskom za rezanje i nožem.

Ipak, Povjerenstvo za uvjetni otpust zauzelo je stajalište da su ispunjene penološke pretpostavke za njegovo puštanje na uvjetni otpust. Drugim riječima, prihvatilo mu je molbu. Rješenjem je bilo određeno da se Aleksić nakon dolaska u mjesto prebivališta mora javiti Policijskoj postaji Drniš. Tijekom uvjetnog otpusta imao je i obvezu redovitog javljanja nadležnom probacijskom uredu, sucu izvršenja i Policijskoj postaji Drniš - jednom mjesečno.

Kako je funkcioniralo Povjerenstvo za uvjetni otpust

Povjerenstva su funkcionirala od 2002. godine, a u njima je bilo petero članova - dva suca Vrhovnog suda RH, od kojih je jedan bio predsjednik, predstavnik Ministarstva pravosuđa, predstavnik državnog odvjetništva i jedan ugledni pravosudni stručnjak.

Aleksićevo rješenje o uvjetnom otpustu potpisao je zamjenik predsjednika Povjerenstva, sudac Vrhovnog suda RH koji je u međuvremenu preminuo. Izvori iz Ministarstva pravosuđa kažu nam kako se njihov predstavnik nikada nije protivio stavu uprave zatvora, jer su zatvori zapravo dio sustava ministarstva.

Drugi izvori objašnjavaju nam kako je upravo uvjetni otpust vrijeme u kojem se može provjeravati kako se osuđenik ponaša na slobodi, jer ga tada još nadziru policija i djelatnici probacijskog sustava. Aleksić očito uvjete boravka na prijevremenoj slobodi nije prekršio, piše Index.