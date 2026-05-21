Poznato tko će naslijediti Matešu? "Istina je da se spominje moje ime"

Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša naglo je podnio ostavku, a neposredan povod za to bila je odluka predstavnika saveza loptačkih sportova da izađu iz Vijeća HOO-a, o čemu je ranije izvijestio Dnevnik Nove TV.

O toj je temi reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Koprivnjak razgovarao s Pericom Bukićem, legendarnim vaterpolistom i izvršnim dopredsjednikom Hrvatskog vaterpolskog saveza.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Pročitali ste pismo ostavke predsjednik HOO-a Zlatka Mateše u kojem je otprilike opisao ono što mi svi osjećamo: jedan pritisak koji traje preko mjesec dana. Neću reći hajka, ali ide negdje u tom smislu napad na ukupan hrvatski sport, koji sigurno šteti hrvatskom sportu i sportašima", rekao je Bukić.

"Prije svega tu mislim na stotine tisuća ljudi koji su angažirani u klubovima i savezima, koji pošteno i korektno rade svoj posao. Mislim da bismo mi, koji smo bili u Vijeću, trebali mjesta prepustiti novim ljudima, da dođe svježa krv", dodao je.

Koprivnjak ga je upitao i za konkretan razlog napuštanja Vijeća.

"Mislim da je Vijeće izgubilo legitimitet, s obzirom na napad koji se događa, na način da bismo mi mogli pridonijeti rješavanju tih problema. Nas pet sportova se pokušalo predstaviti kao one koji žele smijeniti predsjednika, glavnog tajnika, što je apsolutno netočno", odgovorio je Bukić.

Kao potencijalni Matešin nasljednik spominje se i sam Bukić.

"Istina je da se spominje moje ime, ja sam to u svakoj prigodi demantirao. Nikada nisam imao ambiciju biti predsjednik HOO-a. Ja sam to i Zlatku Mateši, s kojim sam 30 godina prijatelj, rekao. Moj predmet interesa je isključivo vaterpolo i nisam kandidat niti za predsjednika niti za Vijeće", ustvrdio je.

Komentirao je i moguću smjenu Siniše Krajača, glavnog tajnika HOO-a.

"Ne nalazimo se da bismo nekoga smijenili. Ako nekoga drugog to zanima, to je drugo pitanje. Mi smo isključivo razgovarali o tome kako bolje pozicionirati ekipne sportove i prezentirati probleme koji sve nas opterećuju da bismo bili još bolji i kvalitetniji. To je jedini zajednički nazivnik naše suradnje", zaključio je Bukić.