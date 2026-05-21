Habijan: "Pokrenut ćemo stegovni postupak protiv dvije sutkinje"

Stigao je nalaz provedenog nadzora na šibenskom Općinskom sudu i u Općinskom državnom odvjetništvu vezano za slučaj Kristijana Aleksića iz 2023. Pokreće se stegovni postupak nad dvije sutkinje te formira radna skupina koja će biti zadužena za izmjene niza zakona - tako bi se trebao uvesti doživotni zatvor te produljiti zaštitne mjere. Tu su još neke novosti koje bi trebale biti u nacrtu novih zakonskih izmjena, i to u roku od dva tjedna, piše HRT.

- Utvrđeno je su dvije pravosudne dužnosnice, odnosno dvije sutkinje, neuredno obnašale svoju dužnost, s obzirom na to da je kod jedne je taj spis bez poduzimanja bilo kakve radnje stajao više od 6 mjeseci, a kod druge gotovo godinu i 7 mjeseci. I na temelju tog nalaza pravosudne inspekcije će kao ministar, a sukladno zakonu, suinicirati pred državnim sudbenim vijećem stegovni postupak. Nakon toga državno sudbeno vijeće je to koje u konačnici donosi odluku i donosi stegovnu mjeru, rekao je Damir Habijan.

Najavio je da će predložiti uvođenje instituta doživotnog zatvora.