Grmoja: "Shvatio je da je politički gotov"

Naglasio je da je nakon jučerašnje rasprave bilo jasno da više nema nikakve šanse ostati na toj poziciji
Nikola Grmoja

Matešinu ostavku za net.hr komentirao je saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja koji kaže da "Matešina ostavka nije čin odgovornosti, nego zakašnjela politička egzekucija u trenutku kada je postao teret vladajućoj stranci".

"Dok je bio koristan, HDZ-u i Plenkoviću nije smetalo ništa. Nije im smetao kaos, nisu im smetale afere, nisu im smetale ozbiljne sumnje i nestanak novca iz sportskih struktura", rekao je.

Grmoja je istaknuo da je problem nastao tek kad je, kaže, Mateša počeo rušiti njihov rejting i postao politički uteg.

Naglasio je da je nakon jučerašnje rasprave bilo jasno da više nema nikakve šanse ostati na toj poziciji. "Shvatio je da je politički gotov i morao se povući", rekao je Grmoja.

