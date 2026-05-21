Grmoja: "Shvatio je da je politički gotov"

Matešinu ostavku za net.hr komentirao je saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja koji kaže da "Matešina ostavka nije čin odgovornosti, nego zakašnjela politička egzekucija u trenutku kada je postao teret vladajućoj stranci".

"Dok je bio koristan, HDZ-u i Plenkoviću nije smetalo ništa. Nije im smetao kaos, nisu im smetale afere, nisu im smetale ozbiljne sumnje i nestanak novca iz sportskih struktura", rekao je.

Grmoja je istaknuo da je problem nastao tek kad je, kaže, Mateša počeo rušiti njihov rejting i postao politički uteg.

Naglasio je da je nakon jučerašnje rasprave bilo jasno da više nema nikakve šanse ostati na toj poziciji. "Shvatio je da je politički gotov i morao se povući", rekao je Grmoja.