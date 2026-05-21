OPREZ, KUPCI Ovaj proizvod hitno se povlači iz trgovina

Državni inspektorat objavio je da se opoziva proizvod SPAR VEGGIE VEGAN MUFFINS 4 x 90g (360g), EAN kod 9100000983752, svih LOT brojeva i roka trajanja. Razlog za to je sadržaja mlijeka koji nije označen na proizvodu.

"S obzirom da na proizvodu nije označeno mlijeko kao alergen, proizvod može predstavljati rizik po zdravlje potrošača osjetljivih na isti dok ga osobe koje nisu alergične mogu i dalje upotrebljavati bez ograničenja", pojasnio je Državni inspektorat.

O povlačenju se oglasio i Spar: "Mole se kupci koji eventualno posjeduju ovaj proizvod i osjetljivi su na mlijeko da ga ne konzumiraju, već da ga vrate u najbližu SPAR ili INTERSPAR trgovinu gdje će im biti vraćen novac."

Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane i Uredbom (EZ) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pružanju informacija o hrani potrošačima, kojom se izmjenjuju i dopunjuju Uredbe (EC) br. 1924/2006 i (EC) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća Direktive 2000/13 / EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive Komisije 2002/67 / EZ i Direktive Komisije 2002/67 / EZ 2008/5 / EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004.