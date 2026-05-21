Sjajan dan za hrvatske tenisačice na Braču: Tri uvjerljive pobjede za četvrtfinale

Sjajan je bio četvrtak za hrvatske tenisačice na ITF 35 turniru u Bolu na Braču. Tena Lukas, Lea Bošković i Iva Primorac Pavičić ušle su uvjerljivim pobjedama protiv talijanskih tenisačica u četvrtfinale. Lukas je sa 6:4, 6:1 nadigrala Giorgiu Pedone, Bošković sa 6:3, 6:2 Vittoriju Paganetti, a Primorac sa 6:3, 6:3 Francescu Pace.

Jedini hrvatski predstavnik u četvrtfinalu ITF 25 turnira koji se paralelno igra bit će Noa Vukadin. Svladao je s 3:6, 7:6(6), 6:0 Josipa Šimundžu koji je u tie-breaku drugog seta dva puta bio dva poena udaljen od pobjede. Božu Baruna je sa 6:2, 6:4 zaustavio Talijan Fabrizio Andaloro.

